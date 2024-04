In den Räumlichkeiten einer ehemaligen Autowerkstatt im schweizerischen Dübendorf in der Metropolregion Zürich hat „Die Boulderhalle Dübendorf AG“ eine professionelle Infrastruktur für das Bouldern errichtet. Auf rund 800 m2 können Kletterbegeisterte von Jung bis Alt ihrer Leidenschaft nachgehen und ihr Können an diversen Kletterrouten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden messen. Um in der großzügigen Boulderhalle ein komfortables Umfeld für die Sporttreibenden zu schaffen, wurden Deckenstrahlplatten von Zehnder installiert. Das System beheizt die Halle behaglich, energieeffizient und zugluftfrei.

Bouldern (von engl. boulder = Felsblock) bezeichnet das Klettern ohne Kletterseil und Klettergurt in der Natur oder an künstlichen Kletterwänden. Seit den 1990er-Jahren hat das Bouldern eine rasante Entwicklung erlebt und erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Die Gründungsmitglieder und Verwaltungsräte der „Die Boulderhalle Dübendorf AG“ betreiben bereits seit über zehn Jahren und mit Erfolg eine Kletterhalle in St. Gallen und entschlossen sich deshalb, einen weiteren Standort für den professionellen Indoor-Klettersport in der Schweiz zu schaffen. „In den Räumlichkeiten einer ehemaligen Autowerkstatt in Dübendorf bei Zürich sind wir dann fündig geworden“, erzählt Geschäftsleiter Ingo Kuttler.

Die Boulderhalle Dübendorf ist ein Treffpunkt von kletterbegeisterten Menschen jeder Altersklasse – egal ob Anfänger oder Profi, Jung oder Alt. Auf 800 m2 erwartet die Besucher eine Vielfalt an Boulderwänden und Kletterrouten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Ein großzügiger Trainingsbereich mit einem sogenannten Kilter Board, einer Kletterwand mit einem verstellbaren Neigungswinkel bis 70°, steht ebenfalls zur Verfügung. Für den Bouldernachwuchs gibt es außerdem einen separaten Kinderbereich zum Austoben. Ein gemütliches Bistro lädt zum anschließenden Verweilen und Erholen ein.

Damit sich die Kletterbegeisterten zu jeder Jahreszeit in der Boulderhalle wohl fühlen, spielt die richtige Raumtemperatur eine ganz entscheidende Rolle. Ein zu heißes oder gar zugiges Raumklima ist beim Sport keineswegs angenehm. Um die große Hallenfläche komfortabel zu beheizen, setzt die Boulderhalle deshalb auf Deckenstrahlplatten des Raumklimaspezialisten Zehnder. „Wie so üblich in großen Hallen, sind Deckenstrahlplatten eine der besten Lösungen, um gezielt und effizient zu heizen“, erklärt Avni Kosumi, Verkaufsberater im Außendienst von Zehnder in der Schweiz.

Die Boulderhalle entschloss sich deshalb, die Deckenstrahlplatten, die bereits in der ehemaligen Auto-Werkstatt installiert waren, weiter zu betreiben. „Die Deckenstrahlplatten an der Decke waren für uns ideal, da wir die Deckenhöhe bis zu zehn Metern zum Bouldern benötigen“, so Ingo Kuttler, Geschäftsleiter der Boulderhalle Dübendorf. In den drei Hallen sowie im Bistro-Bereich kommen die Deckenstrahlplatten Zehnder ZIP in elegantem Weiß zum Einsatz. An der Hallendecke sind jeweils drei Platten nebeneinander platziert, die die Halle in Bändern mit individuell angepasster Länge überspannen. Pro Band ergibt sich so eine Länge von circa 12 bis 32 Meter – insgesamt besitzen die Deckenstrahlplatten in der Boulderhalle eine Gesamtlänge von rund 80 Meter. Aufgrund der modularen Bauweise lassen sich die Deckenstrahlplatten Zehnder ZIP flexibel kombinieren. Die weißen Deckenmodule integrieren sich dabei harmonisch in das Hallenambiente. Sie wurden dem bestehenden Heizsystem im Gebäude angeschlossen und werden mit einer Gasheizung betrieben.

Die Zehnder Deckenstrahlplatten funktionieren nach dem Strahlungsprinzip, was ihnen exzellente Eigenschaften hinsichtlich Behaglichkeit und Energieeffizienz verleiht. So werden die Deckenstrahlplatten beim Heizen von warmem Wasser durchströmt und geben dessen Energie in Form von Infrarotstrahlung ab, die erst bei Kontakt mit dem menschlichen Körper oder Gegenständen im Raum als angenehme Wärme spürbar wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Wärmeverteilsystemen ist es somit nicht erforderlich, die gesamte Raumluft vorzuheizen, was die Raumlufttemperatur um bis zu drei Kelvin niedriger halten kann. Dadurch verringert sich der Energieverbrauch im Vergleich deutlich und es sind Energieeinsparungen von bis zu 40 % gegenüber anderen Systemen möglich. Die besonders kurze Reaktionszeit der Zehnder Deckenstrahlplatten sorgt zudem dafür, dass die gewünschte Wärme immer sofort zur Verfügung steht. „Derzeit werden die Deckenstrahlplatten in Dübendorf nur zum Heizen verwendet, die Kühlfunktion ließe sich allerdings jederzeit nachrüsten“, so Avni Kosumi.

Geschäftsleiter Ingo Kuttler ist sehr zufrieden mit der Funktionsweise: „Der Hauptvorteil der Deckenstrahlplatten ist mit Sicherheit die einfache Bedienung und Regelbarkeit, sodass die Temperaturen stets angenehm sind.“ So vermeiden die Deckenstrahlplatten unangenehme Zugluft, Geräusche und Staubaufwirbelungen. „Aufgrund der Infrarotstrahlung handelt es sich um eine sehr angenehme, milde Wärme“, berichtet Kuttler weiter.

Egal ob beim Klettern an den Boulderwänden oder während der Pausen zwischen den Trainingseinheiten – die Sportlerinnen und Sportler können sich dank der Zehnder Deckenstrahlplatten auf ein angenehmes Raumklima verlassen. „Insgesamt sind wir mit den Deckenstrahlplatten sehr zufrieden. Die Module passen auch ästhetisch sehr gut in das Gesamtkonzept der Halle und wir haben das gesamte Jahr über optimale Temperaturen in unseren Räumlichkeiten“, resümiert Geschäftsleiter Ingo Kuttler.