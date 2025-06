Das Autoland Pocking bei Passau empfängt seine Kunden in einer großzügigen Ausstellungs- und Verkaufshalle: Das imposante Mehrmarkencenter bietet Platz für zahlreiche Fahrzeuge verschiedener Hersteller. Vom sportlichen Rennwagen über den robusten SUV bis hin zum geräumigen Familientransporter glänzen hier vor riesigen Glasfronten eindrucksvolle Fahrzeuge im Sonnenlicht um die Wette. Doch auch wenn der Showroom rein optisch keinerlei Anlass zur Klage gab, wollten die Betreiber mehr Energieeffizienz bei der Hallenbeheizung erzielen. So entschied man sich 2022 im Rahmen von grundsätzlichen Sanierungsarbeiten für Deckenstrahlplatten als Heizsystem für den weitläufigen Altbaukomplex. Dabei konnten die Deckenstrahlplatten insbesondere den Mitarbeiterwunsch nach gleichmäßiger Wärmeverteilung ohne Zugluft auf einem stets angenehmen Temperaturniveau erfüllen und sorgen somit im wahrsten Sinne des Wortes für perfektes Arbeitsklima.

Der Name „Autoland“ hält, was er verspricht: Große, bodentiefe Fensterfronten tauchen die Verkaufshalle in ein helles Licht und lassen die Karosserien edler Markenmodelle verheißungsvoll glänzen. Als Vertragshändler und Servicepartner für die Marken Abarth, Fiat Professional und Jeep hat das Autoland insgesamt rund 2.500 Fahrzeuge im ständigen Lagerbestand, wobei aus Platzgründen nicht alle Wagen am gleichen Standort stehen. Die angebaute freie Meisterwerkstatt AUTOFIT bietet darüber hinaus weitere Services wie Unfallinstandsetzung und professionelle Lackierung an.

Das Sanierungsprojekt des Autoland konzentrierte sich ausschließlich auf die knapp 230 m2 große Verkaufs- und Ausstellungshalle im niederbayerischen Pocking. Bernd Sämann, Gebietsleiter Deckenstrahlplatten bei Zehnder, erläutert den Sanierungsprozess wie folgt: „Der Altbau ist bis auf den Rohbau zurückgebaut worden, wurde also komplett entkernt. Außerdem sind neue, optimal gedämmte Glasfronten verbaut worden, um die Heizkosten spürbar zu senken“.

Vor der Sanierung sorgte eine Luftheizung für warme Temperaturen im Winter. Da die Heizungsanlage nach jahrzehntelangem Betrieb nicht mehr die gewünschte Energieeffizienz lieferte, suchte der Bauherr nach alternativen Heizlösungen. „Wir suchten nach einer leisen, platzsparenden Lösung, die dennoch ein wohliges Wärmegefühl erzeugt.“, schildert die Bauherrin des Projekts, Margarethe Heinrich. Die Anforderungen an das neue Heizsystem waren damit klar definiert: „Strahlungswärme erschien gerade bei unserem Anforderungsprofil als sinnvollste Möglichkeit, unsere Ausstellungshalle energieeffizient und behaglich zu beheizen“, erinnert sich Frau Heinrich.

Auf Basis dieser Vorgaben kristallisierten sich Deckenstrahlplatten von Raumklimaspezialist Zehnder schnell als passende Antwort auf die Heizungsanforderungen heraus. Diese arbeiten nach dem Prinzip der Strahlungswärme: Sie werden von warmem Wasser durchströmt und geben ihre Energie in Form von Infrarotstrahlung an die Umgebung ab. Erst wenn diese Strahlung auf den menschlichen Körper oder auf Objekte im Raum trifft, wird sie als angenehme Wärme wahrgenommen. Ein großer Vorteil ist, dass für dieses behagliche Wärmegefühl nicht die gesamte Raumluft erwärmt werden muss. Dadurch kann die Raumlufttemperatur um bis zu drei Kelvin niedriger gehalten werden als bei herkömmlichen Heizsystemen, was zu einem deutlich geringeren Energieverbrauch führt. Dank der besonders kurzen Reaktionszeit der Zehnder Deckenstrahlplatten steht die gewünschte Wärme sofort zur Verfügung. Zudem sind sie völlig wartungsfrei. „Die optionale Kühlfunktion unserer Deckenstrahlplatten ist in der Pockinger Verkaufshalle zunächst nicht vorgesehen. Bei Bedarf ist eine schnelle Nachrüstung aber jederzeit möglich“, ergänzt Bernd Sämann.

In der weitläufigen Ausstellungshalle des Autolands wurden insgesamt fünf Bänder mit Deckenstrahlplatten Zehnder ZFP à 30 m Länge und 1,05 m Breite installiert. Auch die ästhetischen Ansprüche der Bauherrin konnte Zehnder berücksichtigen. Auf Wunsch wurden die Zehnder Deckenstrahlplatten in der Sonderfarbe Grau (RAL 7001) geliefert.

Das Autoland entschied sich für Deckenstrahlplatten der Generation Zehnder ZFP. Eine Deckenstrahlplatten Variante, die insbesondere bei der Montage durch ihr bemerkenswert geringes Gewicht beeindruckt – eine wichtige Eigenschaft für eine zuverlässige Statik. Josef Sommer von Praml Energie- und Gebäudetechnik konnte die Installation mit nur einem Kollegen innerhalb weniger Tage abschließen. Sommer bleibt der Montageprozess sehr positiv im Gedächtnis: „Der Einbau von Deckenstrahlplatten ist für uns bei Praml kein Neuland. Überrascht hatte mich bei der Montage der Deckenstrahlplatten von Zehnder, wie erstaunlich leicht diese sind. Eine Besonderheit, die die sichere Installation in kurzer Zeit und ohne großen Personaleinsatz möglich machte.“

Dank des Strahlungsprinzips der Zehnder Deckenstrahlplatten reicht in dem geräumigen Showroom bereits eine Raumtemperatur von 20 °C aus, um bei Besuchern wie Verkaufspersonal für ein angenehmes Wärmeempfinden zu sorgen. Die dafür benötigte Vorlauftemperatur beträgt 70 °C, die Rücklauftemperatur liegt bei 55 °C. Aber auch bei geringeren Vorlauftemperaturen, wie sie zum Beispiel Wärmepumpen besonders energieeffizient erzeugen, stellen Zehnder Deckenstrahlplatten eine optimale Lösung dar. Gebietsleiter Bernd Sämann beschreibt die Vorzüge des neuen Heizsystems: „Früher wurde hier die aufgeheizte Luft einfach an die Decke geblasen, was für ungleiche Wärmeverteilung und unangenehme Zugluft sorgte. Nun strahlt die Wärme stattdessen gleichmäßig von der Decke in den Showroom – ganz ohne störende Geräusche, dafür aber mit hoher Energieeffizienz!“. Außerdem kommt es beim Einsatz von Deckenstrahlplatten zu keinerlei Staub- und Schmutzaufwirbelungen. So bewahren die polierten Ausstellungsfahrzeuge länger ihren Glanz und müssen seltener gereinigt werden.

Auch die Rückmeldungen der Verkaufsberater vor Ort sind durchweg positiv. So resümiert Margarethe Heinrich zufrieden: „Die Sanierung des Autohauses mit dem Einbau der Deckenstrahlplatten war nicht nur aus energetischer Sicht ein voller Erfolg. Dank der modernen Heiztechnik und der durchdachten Planung haben wir ein optimales Arbeitsklima geschaffen, von dem nicht nur unsere Mitarbeitenden, sondern auch unsere Kunden profitieren.“