Bisher vor allem bekannt als Antwort auf die zentrale Herausforderung der modernen Gebäudeklimatisierung – nämlich die Zunahme extremer Temperaturen aufgrund der weltweiten Klimaerwärmung – kommt in den kälteren Monaten eine weitere Funktion der Kühleinheit Zehnder ComfoClime Cool zum Tragen: Dank integrierter Wärmepumpe erwärmt sie je nach Jahreszeit – neben der namensgebenden Kühlfunktion – die einströmende Luft und sorgt so für angenehm temperierte Räume, selbst bei niedrigen Außentemperaturen. Damit ergänzt die innovative Systemlösung des Raumklimaspezialisten das bewährte Komfort-Lüftungssystem Zehnder ComfoAir Q um eine effiziente Heiz- sowie auch Kühlfunktion und trägt zu einem gleichbleibend behaglichen Raumklima bei – zu jeder Jahreszeit.

Zehnder ComfoClime Cool wurde mit dem Ziel entwickelt, das Raumklima unabhängig von den Außentemperaturen optimal zu regulieren. Während sie in den immer heißeren Sommern für wohltuende Abkühlung sorgt, kann sie in der kälteren Jahreszeit die Zuluft effizient erwärmen. Die moderne Luft/Luft-Wärmepumpe mit Inverter-Technologie bringt die einströmende Luft sanft auf das gewünschte Temperaturniveau, bevor diese über das Komfort-Lüftungsgerät Zehnder ComfoAir Q gleichmäßig, gefiltert und zugluftfrei im ganzen Haus verteilt wird. Das Ergebnis ist ein behagliches und gesundes Raumklima, das den Wohnkomfort deutlich steigert und zugleich die Heizung spürbar entlastet.

Gerade in Frühling und Herbst, wenn die Außentemperaturen stark schwanken, kommt eine weitere Stärke der Kühleinheit zum Tragen. Im Vergleich zu trägeren Systemen wie Fußbodenheizungen passt sich Zehnder ComfoClime Cool sehr schnell an veränderte klimatische Bedingungen an. So gelangt angenehm temperierte Luft innerhalb kürzester Zeit ins Gebäude – ideal für wechselhafte Tage in der Übergangszeit.

Ein weiterer Pluspunkt: Die Kombination aus Komfortlüftung und Wärmepumpe arbeitet besonders energieeffizient. Anstatt die Heizungsanlage auf Hochtouren laufen zu lassen, übernimmt Zehnder ComfoClime Cool einen Teil der Heizleistung und reduziert so den Energieverbrauch – ein klarer Vorteil angesichts steigender Energiekosten und des zunehmenden Bewusstseins für nachhaltige Gebäudetechnik. Das System passt sich intelligent an die jeweilige Nutzungssituation an und sorgt automatisch für die ideale Zulufttemperatur – unabhängig davon, ob es draußen heiß oder kühl ist. Durch das einfache Plug & Play-Prinzip lässt sich die Kühleinheit Zehnder ComfoClime Cool schnell und sicher auf der modernen Lüftungsgeräte-Generation Zehnder ComfoAir Q installieren – auch eine nachträgliche Integration in bereits bestehende Komfort-Lüftungssysteme ist möglich.

Zehnder ComfoClime Cool nutzt das Kältemittel R32, das eine hohe Energieeffizienz bei gleichzeitig geringem Treibhauspotenzial ermöglicht. In Kombination mit der effektiven Wärme- und optionalen Feuchterückgewinnung des Komfort-Lüftungsgeräts Zehnder ComfoAir Q trägt das System zusätzlich zu einer gesunden Raumluftqualität bei – insbesondere in der Heizperiode ein spürbarer Komfortgewinn für die Bewohner. Dabei gilt es zu beachten, dass Zehnder ComfoClime Cool als Heizungsergänzung konzipiert ist. Die Kühleinheit entlastet die Heizungsanlage, ersetzt sie jedoch nicht.

Die Anschaffung von Zehnder ComfoClime Cool wird zudem im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG-EM) über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) mit bis zu 20 % der Investitionskosten gefördert.

Weitere Informationen gibt es unter climecool.zehnder-systems.de.