Vertragsunterzeichnung in Glanegg: v.l.n.r.: Wolfgang Landler, Vorstand der HIRSCH Servo Gruppe, gemeinsam mit Osman Tukić, Geschäftsführer TERRASIT INSULATION d.o.o. zeigen auf den Standort von TERRASIT.
10.12.2025  Pressemeldung Alle News von HERZ Armaturen

ZDRAVO BOSNO

HIRSCH SERVO EXPANDIERT NACH BOSNIEN

Die österreichische HIRSCH Servo Gruppe, europäischer Marktführer für EPS-Dämmstoffe, nachhaltige Verpackungslösungen sowie weltweit führender Anbieter von Maschinen und Technologien für die Partikelschaumverarbeitung, setzt ihren Expansionskurs in Südosteuropa fort: Mit 1. Jänner 2026 übernimmt die HIRSCH Porozell GmbH 60 % der TERRASIT INSULATION d.o.o. mit Sitz in Gračanica, Bosnien und Herzegowina.

Zdravo Bosno: Neues Produktionskapitel in Südosteuropa

Das 2000 gegründete Unternehmen TERRASIT ist auf die Herstellung von Produkten aus expandiertem Polystyrol (EPS) und expandiertem Polypropylen (EPP) für die Bereiche Bau, Industrie und Verpackung spezialisiert. Neben hochwertigen Wärmedämmplatten und Fußbodenheizungssystemen produziert TERRASIT auch technische Formteile und individuelle Verpackungslösungen.  Gebiete, in denen sich die HIRSCH Servo Gruppe, eine Konzerngesellschaft der HERZ Gruppe,  bereits weltweit bewiesen hat. „Mit TERRASIT erweitern wir nicht nur unser Produktionsnetzwerk in Südosteuropa, sondern gewinnen einen erfahrenen Partner mit starken Kundenbeziehungen in Zentral-, Süd- und Südosteuropa. TERRASIT ergänzt unser Portfolio ideal – sowohl im Dämmstoffbereich als auch bei technischen Formteilen und Verpackungen“, erklärt Wolfgang Landler, Vorstand der HIRSCH Servo Gruppe und fügt abschließend noch hinzu: „Besonders beeindruckt hat uns die hohe Produktqualität und die ausgeprägte Kundennähe“. Somit umfasst das Produktionsnetzwerk der HIRSCH Servo Gruppe mit Jahresbeginn 35 Standorte in 11 europäischen Ländern.

Der bisherige Eigentümer von TERRASIT  Osman Tukić bleibt dem Unternehmen als Geschäftsführer erhalten und hält künftig 40 % der Anteile. „Es macht mich stolz, Teil der HIRSCH Familie zu werden – eines Unternehmens, das seit über fünf Jahrzehnten für Innovation, nachhaltige Technologien und wirtschaftliche Stabilität steht. Gemeinsam wollen wir neue Märkte erschließen und unsere technologische Kompetenz weiter ausbauen“, betont Osman Tukić anlässlich der Vertragsunterzeichnung in Glanegg. TERRASIT beschäftigt aktuell rund 40 Mitarbeitende.

Mehr über HIRSCH Servo

HERZ Armaturen GmbH
HERZ Armaturen GmbH
Neumarkter Straße 33
90584 Allersberg
Deutschland
Telefon:  07191 - 9021-0
www.herz.eu
Anzeigen
Laszlo & Kollegen Personalberatung GmbH
REMKO GmbH & Co. KG
TECE SE
EXHAUSTO GmbH
Jung Pumpen GmbH

DESTATIS:

8.12.2025

Produktion im Oktober 2025: +1,8 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

09.12.2025

2,4 Arbeitstage mehr im neuen Jahr als 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

09.12.2025

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex im November 2025: -0,8 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung