Die österreichische HIRSCH Servo Gruppe, europäischer Marktführer für EPS-Dämmstoffe, nachhaltige Verpackungslösungen sowie weltweit führender Anbieter von Maschinen und Technologien für die Partikelschaumverarbeitung, setzt ihren Expansionskurs in Südosteuropa fort: Mit 1. Jänner 2026 übernimmt die HIRSCH Porozell GmbH 60 % der TERRASIT INSULATION d.o.o. mit Sitz in Gračanica, Bosnien und Herzegowina.

Zdravo Bosno: Neues Produktionskapitel in Südosteuropa

Das 2000 gegründete Unternehmen TERRASIT ist auf die Herstellung von Produkten aus expandiertem Polystyrol (EPS) und expandiertem Polypropylen (EPP) für die Bereiche Bau, Industrie und Verpackung spezialisiert. Neben hochwertigen Wärmedämmplatten und Fußbodenheizungssystemen produziert TERRASIT auch technische Formteile und individuelle Verpackungslösungen. Gebiete, in denen sich die HIRSCH Servo Gruppe, eine Konzerngesellschaft der HERZ Gruppe, bereits weltweit bewiesen hat. „Mit TERRASIT erweitern wir nicht nur unser Produktionsnetzwerk in Südosteuropa, sondern gewinnen einen erfahrenen Partner mit starken Kundenbeziehungen in Zentral-, Süd- und Südosteuropa. TERRASIT ergänzt unser Portfolio ideal – sowohl im Dämmstoffbereich als auch bei technischen Formteilen und Verpackungen“, erklärt Wolfgang Landler, Vorstand der HIRSCH Servo Gruppe und fügt abschließend noch hinzu: „Besonders beeindruckt hat uns die hohe Produktqualität und die ausgeprägte Kundennähe“. Somit umfasst das Produktionsnetzwerk der HIRSCH Servo Gruppe mit Jahresbeginn 35 Standorte in 11 europäischen Ländern.

Der bisherige Eigentümer von TERRASIT Osman Tukić bleibt dem Unternehmen als Geschäftsführer erhalten und hält künftig 40 % der Anteile. „Es macht mich stolz, Teil der HIRSCH Familie zu werden – eines Unternehmens, das seit über fünf Jahrzehnten für Innovation, nachhaltige Technologien und wirtschaftliche Stabilität steht. Gemeinsam wollen wir neue Märkte erschließen und unsere technologische Kompetenz weiter ausbauen“, betont Osman Tukić anlässlich der Vertragsunterzeichnung in Glanegg. TERRASIT beschäftigt aktuell rund 40 Mitarbeitende.

Mehr über HIRSCH Servo