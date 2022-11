Verträge für die Betriebsübergabe sind unterschrieben? Und nun Geld aufs Konto und Tschüss? So einfach ist es leider nicht.

Neben einer gewissen Übergabezeit, die der bisherige Eigentümer im Unternehmen bleibt, wird auch die Zahlung für die Übergabe strukturiert – zeitlich und in der Form. Warum das?

Es bestehen immer mehrere Unsicherheiten und Risiken beim Inhaberwechsel. Vor allem wenn das Unternehmen entschieden abhängig vom aktuellen Eigentümer ist. Um finanzielle Risiken auf Käuferseite zu verringern, wird die Betriebsübergabe in der Regel nicht durch eine einmalige Zahlung einer festen Summe beglichen, sondern in Teilen.

Neben einer weiterhin festvereinbarten Einmalzahlung können weitere Teile der Transaktion als Beraterhonorar, Gehalt (für die Übergabezeit) oder mit einer auf einen bestimmten Zeitraum festgelegten Erfolgsbeteiligung (Earn-Out) ausgezahlt werden.

Bedeutet also, dass sich die schlussendliche vollständige Auszahlung für den Verkauf des Unternehmens im schlimmsten Fall über das ein oder andere Jahr strecken kann. Und damit auch der geplante vollständige Ausstieg des scheidenden Inhabers.

Wie kann man dem am besten Entgegenwirken?

In dem im Vorfeld dafür gesorgt wird, dass das Unternehmen ohne den jetzigen Inhaber funktioniert und am besten schon ein Ersatz für die Betriebsleitung eingearbeitet oder zumindest in den Startlöchern steht.

Ihr Christian Bräuer

Geschäftsführender Gesellschafter

Ewald W. Schneider GmbH