20.08.2025  Pressemeldung Alle News von WDV Molliné

Zähler von Molliné zur Durchführung Ihrer Energieaudit´s!

„Ein Energieaudit ist eine systematische Analyse des Energieverbrauchs und der Energieeffizienz eines Unternehmens. Dabei werden alle Prozesse, die Energie verbrauchen, untersucht und mögliche Maßnahmen zur Energieeinsparung identifiziert.

In Deutschland gibt es für Unternehmen, die mehr als 250 Mitarbeiter haben oder einen Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen Euro erwirtschaften oder eine Jahresbilanzsumme von über 43 Millionen Euro aufweisen, eine gesetzliche Pflicht, ein Energieaudit durchzuführen. Diese Pflicht wurde in der Energieeinsparverordnung (EnEV) festgelegt.“ (Quelle: goClimate.de)

Um die Energieeinsparungen vorzunehmen, bedarf es unter anderem Zähler, die die energetischen Verbräuche messen und an eine Energiedatenmanagement-Software senden können.

Hier kommt Molliné ins Spiel!

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie Ihr Unternehmen messtechnisch Ausstatten wollen, unter: www.molline.de/kontakt

WDV Molliné GmbH
Kupferstraße 40-46
70565 Stuttgart
Deutschland
Telefon:  +49 0 711 35 16 95-20
www.molline.de
