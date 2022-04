Pressemeldung

Armaturen der Serien IXMO und PLAN S sowie die passenden Accessoires der Serie PLAN sorgen in Kombination mit den X-LINE Badmöbeln und dem Lichtspiegel für feinsinnige Möglichkeiten in der Gestaltung moderner Bäder.

Designbewusste Ästheten schätzen Einrichtungselemente in Edelstahl. Der feine, matte Glanz des Materials, seine äußerste Widerstandsfähigkeit und die erstklassige Güte machen dieses Material so besonders und attraktiv. Mit Armaturen und Accessoires von KEUCO können Liebhaber von Edelstahl auch Bädern den edlen Charme dieser Materialität verleihen.

Die unverwechselbare Ästhetik von Edelstahl ist ein Blickfang in jedem Bad, mit dem sich markante Akzente setzen lassen. Hochwertige KEUCO Armaturen aus Edelstahl mit den passenden Accessoires heben sich ab, strahlen Individualität und Exklusivität aus. Sämtliche Armaturen und Accessoires der Serien IXMO, PLAN S und PLAN sind sowohl verchromt, mit Aluminium-finish als auch in Edelstahl bzw. Edelstahl-finish erhältlich. Das klare, geradlinige Design der Serien IXMO, PLAN S und PLAN beruht auf klassischen geometrischen Formen von zeitloser Schönheit. Die Serien vereint der Zylinder als markantes Designelement.

Minimalistisches Multitalent unter den Armaturen

Weil es im Bad auch auf Details ankommt, sollte bei der Armaturenauswahl einmal mehr hingesehen werden. Dann lässt sich so einiges entdecken. Bei IXMO von KEUCO kann man es mit „Weniger kann mehr“ auf den Punkt bringen. Denn die minimalistischen Armaturen für Dusche und Wanne sind wahre Multitalente. Durch die einzigartige Bündelung von Funktionen lässt sich die Anzahl der Armaturenelemente auf der Wand auf ein Minimum reduzieren: So werden bei IXMO übliche Funktionen wie Schlauchanschluss, Brausehalter und Umstellfunktion in einer Einheit zusammengefasst. Die Rosetten in rund oder eckig sind mit lediglich 90 mm Durchmesser bzw. Kantenlänge beeindruckend klein und stilvoll zurückhaltend.

Badmöbel mit modernem Interieur-Charme

Passend im Design ist die umfassende KEUCO Möbel- und Waschtischserie X-LINE konzipiert. Entworfen vom Designbüro Tesseraux + Partner, Potsdam, zeigt sie sich geradlinig in einem eleganten Ton-in-Ton-Look. So sind die Glasfront und der Holzkorpus der Möbel sowie das optionale Fußgestell stets in einer Farbe gehalten. Das strahlt Ruhe und Harmonie im Bad aus. Als pfiffige und optisch ansprechende Lösung präsentiert sich der X-LINE Hochschrank mit seitlich integriertem Regal: für griffbereite Badutensilien am Waschtisch und die wohnliche Dekoration im Bad.

Lichtspiegel mit praktischer Ablage und technischer Raffinesse

Ebenfalls dekorativ und gleichzeitig hoch funktional erweist sich der passende X-LINE LED-Lichtspiegel. Eingerahmt wie ein Bild stellt er einen echten Blickfang dar, gleichzeitig bietet der umlaufende Rahmen eine praktische Ablage. Auf Wunsch ist er mit einer Spiegelheizung erhältlich, um das Beschlagen des Spiegels nach dem Duschen zu verhindern. Darüber hinaus wartet er mit zwei separat schalt- und dimmbaren LED-Beleuchtungs-Quellen auf: einem Hauptlicht bestehend aus Ober- und Wandbeleuchtung sowie einer Waschtischbeleuchtung.



Bei der beleuchteten Variante des X-LINE LED-Lichtspiegels besteht die Wahl zwischen einer Lichtfarbe in Warmweiß (3000 Kelvin) oder stufenlos einstellbarer Lichtfarbe – von Warmweiß bis Tageslichtweiß (6500 Kelvin).