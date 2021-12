Pressemeldung

Unsere Kunden aus der Bauwirtschaft, aus dem Bau (Hochbau, Tiefbau, Straßenbau, Ingenieurbau) sowie der SHK Gebäudetechnik sind weiter ungebremst auf der Suche nach Spezialisten. Gerade jetzt wird die Fokussierung auf den richtigen Personalberater umso bedeutender. Bei uns sind Sie hier goldrichtig.

Der Positivtrend in der Bauwirtschaft bleibt weiter konstant!

Nachdem wir trotz "Pandemiebedingungen" ungebremst einen erfolgreichen Jahresendspurt hinlegen, haben sich schon für das Jahr 2022 ebenso spannende Zeiten angekündigt! Wir sind auch im neuen Jahr wieder für Sie erreichbar und freuen uns, Ihnen im Folgenden unsere Job-Highlights aus dem Bereich Bau sowie der SHK Gebäudetechnik vorzustellen.

Vorfreude auf 2022 mit unseren Job-Highlights Bau

Wir bilden in unserem Geschäftsfeld Bau und SHK die Bauwirtschaft bzw. die SHK Gebäudetechnik ab. In diesen Segmenten verzeichnen wir eine stetig wachende Nachfrage an Fach- und Führungspersonal. Hier einmal die aktuellen Stellenangebote, die wir Ihnen über die Feiertage hinweg bereits "online" als Weihnachtspräsent anbieten können.

Neue und aktuelle Jobs im Bau

Vertriebs-Jobs im Tiefbau / Hochbau

Bauingenieur-Jobs (Bauleiter / Projektleiter) im Tiefbau / Strassenbau

Jobs im Rohrleitungs- und Anlagenbau

Kaufmännische Jobs im Bauwesen

Aktuelle Jobs SHK Gebäudetechnik

Vakanzen in der SHK Gebäudetechnik im Sales und in der Technik

Ein schönes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches sowie gesundes neues Jahr 2022

Wir wünschen Ihnen auch an dieser Stelle ein schönes und harmonisches Weihnachtsfest für Sie und Ihre Familie - bleiben Sie gesund und starten Sie mit uns in ein neues, erfolgreiches Jahr 2022!

Ihre persönlichen Ansprechpartner sind im Bau Ralf Schnitzler und in der SHK Gebäudetechnik Andreas Dohrmann.

Wir freuen uns schon auf Ihre Kontaktaufnahme im neuen Jahr!

Ihr gesamtes Team der

ReSus Consult GmbH