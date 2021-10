Pressemeldung

Die Möbel- und Waschtisch-Serie X-LINE von KEUCO ist konzipiert für Designliebhaber mit Sinn für besondere Funktionalitäten. Waschtischmöbel und Lichtspiegel beeindrucken mit innovativen Lösungen und sind farblich perfekt aufeinander abgestimmt. Passend im Design akzentuieren PLAN Armaturen und Accessoires die Badgestaltung mit X-LINE.

Als umfangreiche KEUCO Möbel- und Waschtisch-Serie zeigt sich X-LINE, entworfen vom Designbüro Tesseraux + Partner, Potsdam, geradlinig modern und schlicht elegant in einem Ton-in-Ton-Look. So sind Front und Korpus der Möbel stets in einer Farbe gehalten, strahlen Ruhe und Harmonie aus. Ganz im Trend der Zeit stehen die naturnahen Farben. Auch Freunde der klassischen Farben Weiß und Anthrazit finden hier das Pendant für die anspruchsvolle Architektur. Die Glasoberflächen geben jedem Bad einen edlen Akzent. Die X-LINE Möbel- und Waschtischformate von 500 mm bis 1.200 mm lassen Bäder jeder Größe in besonderer Atmosphäre erstrahlen.

Design mit Bodenhaftung

Die grifflosen Badmöbel der X-LINE Badeinrichtung treten durch ihre Zurückhaltung in den Vordergrund. Für etwas Mehr an Aufmerksamkeit sind die Badmöbel auch mit moderner Fußvariante erhältlich – bei Waschtischunterbauten, Sideboards sowie Hochschränken. Das designorientierte, schlanke Bodengestell ist farblich passend zu den Möbeln.

Als pfiffige und optisch ansprechende Lösung präsentiert sich der X-LINE Hochschrank mit seitlich integriertem Regal. Von vorne unsichtbar bietet der Schrank viel Platz für Badutensilien des täglichen Bedarfs.

Sinnhafte Funktionalität bis ins Detail – so weiß auch der hohe X-LINE Waschtischunterbau mit einer zusätzlichen innenliegenden Schublade zu überraschen. Die Inneneinteilung perfektioniert das Gesamtkonzept.

Formsprache fließend

Die Keramik-Waschtische der X-LINE Badeinrichtung bestechen durch ihr sehr flaches, filigranes Design in weicher Formgebung. Fließend geht die großzügige Ablagefläche in die Waschtischkumme über. Der Ablaufdeckel aus Keramik harmoniert perfekt. Als äußerst pflegleichtes Material erfüllt Keramik-Feinsteinzeug höchste Ansprüche an Belastbarkeit und Hygiene. In der gängigen Breite von 800 mm ist außerdem ein Waschtisch aus dem hochwertigen Material Varicor zu den X-LINE Badmöbeln kombinierbar. Eine Standarmatur, die speziell für den geradlinigen Waschtisch entworfen wurde, steht erhöht als Design-Highlight inmitten des Waschtisches.

Farblich perfekt aufeinander abgestimmte Lichtspiegel mit technischer Raffinesse

Eine ästhetische Einheit bildend, fügen sich die X-LINE Spiegel und Lichtspiegel zu den Waschtischmöbeln der Serie. Ihr umlaufender Rahmen entspricht exakt der jeweiligen Farbe der Möbel. Gleichzeitig wirkt der Rahmen wie ein Bild.

Die farbige Lackierung des hochwertigen Aluminiumrahmens ist unempfindlich und pflegeleicht. Die LED-Leuchtmittel ermöglichen eine perfekte Ausleuchtung des Gesichts. Der Lichtspiegel ist mit bis zu zwei Lichtfarben und alternativ auch mit praktischer Spiegelheizung erhältlich. Über das Bedienelement lässt sich die Lichtfarbe variieren und die Spiegelheizung einschalten. Die Waschtisch- und Hauptbeleuchtung lassen sich zu- oder abschalten sowie separat dimmen. Die intelligente Elektronik merkt sich das zuletzt ausgewählte Beleuchtungsszenario beim erneuten Einschalten.