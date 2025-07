Es gibt wieder praxisgerechten Zuwachs in der Flachheizkörper­Familie von KERMI: Das neue Modell vereint die Funktionen des bekannten KERMI Wärmepumpenheizkörpers mit den variablen Anschlussmöglichkeiten des im vergangenen Jahr vorgestellten Universalheizkörpers Vmulti. So ist x-flair Vmulti ideal geeignet für den Betrieb mit modernen Wärmeerzeugern im Niedertemperaturbereich, wie Wärmepumpe oder Brennwertgerät, und gleichzeitig absolut flexibel in der Montage.

Vielfältige Baugrößen und Modellvarianten - mit dem einmalig breiten Flachheizkörper-Portfolio von KERMI lassen sich unterschiedlichste Kunden- und Praxisanforderungen erfüllen. Um auch auf sich ändernde bzw. neue Bedürfnisse einzugehen und die Arbeit der Fachhandwerker weiter zu erleichtern, kommen stetig neue Ausführungen hinzu, wie zuletzt der Wärmepumpenheizkörper x-flair und der Universalheizkörper Vmulti. Der aktuelle Zugang kombiniert die Vorzüge dieser beiden Modelle.

Wärmepumpenheizkörper mit sechs Anschlussmöglichkeiten

Der neue x-flair Vmulti bietet alle technischen Eigenschaften des bewährten Wärmepumpenheizkörpers und ist somit optimaler Partner für Heizen und Kühlen mit modernen Niedertemperatur-Wärmeerzeugern. Optimiert wurde er durch ein vollkommen variables Anschlussbild: Unten ist der Anschluss ganz nach den Gegebenheiten links, rechts oder mittig möglich. Zusätzlich kann das Ventil jeweils von rechts nach links getauscht werden. So deckt x-flair Vmulti mit nur einer Ausführung sechs Anschlussvarianten ab. Diese volle Flexibilität für alle gängigen Einbausituationen erleichtert Fachhandwerkern die Planung, Auswahl und Bestellung.

x-flair Vmulti für effizientes Heizen und Kühlen

Im x-flair Vmulti steckt wie bei allen KERMI Flachheizkörpern serienmäßig die bekannte energiesparende x2-Technologie der seriellen Durchströmung, die für kurze Aufheizzeiten und einen hohen Anteil angenehmer Strahlungswärme sorgt. Zusätzlich befinden sich im Heizkörper integriert kleine schalloptimierte Axialventilatoren, um die Wärme noch schneller im Raum zu verteilen. Sie sind durch die obere Abdeckung zuverlässig geschützt und werden im Betrieb vollautomatisch sowie bedarfsgerecht geregelt. Im Vergleich zum klassischen Flachheizkörper ermöglicht x-flair beim Typ 22 so bis zu 45% - in der dreilagigen Variante (Typ 33) sogar bis zu 80% mehr Leistung bei gleicher Größe und bietet auch bei niedrigen Vorlauftemperaturen maximalen Wärmekomfort. Weiterer Pluspunkt für den Betrieb mit Wärmepumpen: In Kombination mit deren Kühlfunktion kann x-flair Vmulti im Sommer auch zum Kühlen genutzt werden.

Installation im Handumdrehen

Für eine schnelle, unkomplizierte Installation wird x-flair Vmulti steckerfertig geliefert. So kann der Heizkörper einfach an der Wand oder am Boden montiert werden und an das Warmwasserheizungsnetz angeschlossen werden. Abschließend wird er über die Steckdose mit Strom versorgt. Fachhandwerker müssen weder die Lüfterpakete untereinander noch das Netzteil mit der Platine der Regelung manuell verbinden.

Besonders praktisch bei der Renovierung: x-flair Vmulti lässt sich an die vorhandenen Rohrleitungen alter Radiatoren anbinden - für einen schnellen Austausch ganz ohne aufwändige Umbaumaßnahmen, z.B. im Rahmen von energetischen Sanierungen. Dabei erlauben die Frontvarianten Profil, Line und Plan und verschiedene Farben analog zum kompletten x-flair und therm-x2 Sortiment individuelle Anpassungen an die Wohnraumgestaltung.