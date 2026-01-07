In diesem Jahr haben wir den x-flair Vmulti vorgestellt: Das neue Modell vereint die Funktionen des bekannten KERMI Wärmepumpenheizkörpers mit den variablen Anschlussmöglichkeiten des Universalheizkörpers therm-x2 Vmulti. So ist x-flair Vmulti ideal geeignet für den Betrieb mit modernen Wärmeerzeugern im Niedertemperaturbereich, wie Wärmepumpe oder Brennwertgerät, und gleichzeitig absolut flexibel in der Montage.



