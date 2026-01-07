07.01.2026  Pressemeldung Alle News von KERMI Raumklima

KERMI Raumklima: X-FLAIR VMULTI FÜR VOLLE FLEXIBILITÄT BEIM EINBAU

In diesem Jahr haben wir den x-flair Vmulti vorgestellt: Das neue Modell vereint die Funktionen des bekannten KERMI Wärmepumpenheizkörpers mit den variablen Anschlussmöglichkeiten des Universalheizkörpers therm-x2 Vmulti. So ist x-flair Vmulti ideal geeignet für den Betrieb mit modernen Wärmeerzeugern im Niedertemperaturbereich, wie Wärmepumpe oder Brennwertgerät, und gleichzeitig absolut flexibel in der Montage.

Mehr zum x-flair ➔
Mehr zum therm-x2 Vmulti ➔

KERMI GmbH
KERMI GmbH
Raumklima
Pankofen - Bahnhof 1
94447 Plattling
Deutschland
Telefon:  09931 - 5010
www.kermi.com
