30.01.2026  Pressemeldung Alle News von RADAWAY

www.radaway.de - Produkte in 3D

Unser Webauftritt erstrahlt im frischen Look! Aktueller, moderner, anschaulicher und informativer. Im Fokus des Relaunches: Ein aufgeräumtes, zeitgemäßes Design mit zusätzlichen Funktionen – wie die 3D-Ansicht von Produkten.

Oftmals können sich Kunden bestimmte Designaspekte nicht bildlich vorstellen. Bei der Fülle an Konfigurationsmöglichkeiten von Radaway Duschkabinen kann man schnell den Überblick verlieren. Die 3D-Ansicht bietet eine erste Orientierung und dient als Planungshilfe. Kundenwünsche können sofort umgesetzt und visualisiert werden.

Wählen Sie ein Serienmodell aus und klicken Sie auf „3D-Ansicht”. Nun können Sie das Grundmodell nach Ihren Wünschen anpassen. Je nach Modell können Sie die Farbe der Dichtungen, die Glasvariante, die Profilfarbe usw. austauschen.

Am Ende können Sie die Duschkabine in einer Badezimmer-Umgebung von allen Seiten anschauen und Modelldetails genauer betrachten, damit sie sich die Kunden Ihre Duschkabine noch besser vorstellen können.

