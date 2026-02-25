Intuitive Navigation, ein cleanes Design und optimale Bedienbarkeit – zum Ende des Jahres 2025 stellt das Olsberger Traditionsunternehmen HSK Duschkabinenbau Kunden und Handwerkspartnern seine frisch erneuerte Website vor. Neben einer optimierten Menüführung und neuen Funktionen wurde auch der Partnerbereich für das Fachhandwerk neugestaltet. Durch den Relaunch bietet HSK Profis aus dem SHK-Fachhandwerk und Endkunden eine noch angenehmere Nutzererfahrung. Gleichzeitig werden umfangreiche Informationen zu Produkten, technischen Daten und Serviceleistungen bereitgestellt – für mehr Transparenz und eine bessere Entscheidungsgrundlage bei Badplanung und Artikelauswahl.

In dem öffentlichen Bereich der Website können sich Besucher umfassend über die gesamte HSK Produktvielfalt informieren. Dort finden sich hilfreiche Informationen und Inspirationen. Neu ist zudem ein deutlich umfangreicheres Bildangebot. Es erleichtert die Beratung im Fachhandwerk und gibt Endkunden schon vor dem Gang ins Badstudio Inspiration, Ideen und Orientierung.

Neue Menüführung und intuitive Filter

Die neue Website bietet ein frisches Layout und eine klare Struktur. Navigation und Menüführung wurden vollständig überarbeitet, um die Benutzererfahrung zu verbessern. Besucher gelangen mit wenigen Klicks direkt zu den Informationen, die sie benötigen. So wird beim Klick auf einen der Menüpunkte „Produkte“, „Service“, „Objekte“ oder „Unternehmen“ sofort eine Auswahl relevanter Unterseiten sowie weiterer Inhalte präsentiert. Auch praktisch: Interessenten können in nur wenigen Schritten direkt ihre passende Duschkabine finden. Dabei wird das vielfältige Angebot noch attraktiver dargestellt, dank neuer Bilder und Anwendungsszenarien, welche Trendideen greifbar aufzeigen. Produktseiten wie RenoDeco wurden deutlich erweitert – inklusive Vorher-Nachher-Beispielen, Homestorys und Dekorvarianten in verschiedenen Raumsituationen. Ganz neu ist zudem die intuitive Filtermöglichkeit, z.B. der verfügbaren RenoDeco Dekorpalette mit den Filterkategorien „Oberfläche“, „Material“ und „Farbe“. So findet sich für jedes Bad im Handumdrehen das optimale Wanddekor.

Umfangreiches Serviceportal und anschauliche Referenzen

Die Serviceumgebung der Website wurde neu sortiert und bietet auf der Startseite des Bereichs sofort eine übersichtliche Orientierung. So stehen nun aktuelle Kataloge, Videos, Pressetexte, Ausschreibungstexte, Messetermine sowie ein umfangreicher FAQ-Bereich und vieles mehr zur Verfügung. Endkunden finden Zugang zu HSK Fachpartnern und Planende wichtige Ausschreibungstexte.

Dazu gibt es im Objektbereich eine anschauliche Auswahl an Referenzen. Hier erhalten Betrachter Einblicke in bereits umgesetzte Projekte, wo das vielfältige Produktsortiment von HSK im Rahmen von Neubau oder Sanierung zum Einsatz kam. Beim Blick in den Bereich Unternehmen bietet HSK spannende und tiefere Einblicke in die Olsberger Produktion, zeigt Meilensteine in der Unternehmensgeschichte auf und informiert über Karrierechancen. Auch den Zugang zur Badausstellung findet man hier, mit Infos zu den Ausstellungsräumen vor Ort und dem Zugang zum virtuellen Rundgang.

HSK Partnerbereich bietet viele Vorteilen

Nicht nur der öffentlich zugängliche Bereich wurde grundlegend neustrukturiert, auch der HSK Partnerbereich inklusive des Partner Shops stellt sich nun moderner, aufgeräumter und komfortabler dar.

Der Fachhandwerker kann über den Partnershop bequem auf das Gesamtsortiment von HSK zugreifen. Den Überblick über die getätigten Bestellungen vereinfacht eine Bestellübersicht der letzten 90 Tage. Außerdem gibt es 2 % Rabatt auf jede Online-Bestellung. Noch mehr Struktur bietet seit dem Relaunch der überarbeitete Warenkorb des Partner Shops. Ein- und ausklappbare, individuell benennbare Sets helfen besonders bei großen Bestellungen, nicht den Überblick zu verlieren.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit individualisierte Werbemaßnahmen mit eigenem Logo zu bestellen und so schnell und professionell zu werben. Über die Badplandaten bietet HSK Produktdaten, welche in die verschiedenen Fachhandwerker Badplansoftwares integrierbar sind. Zur weiteren Unterstützung bei enger Auftragslage gibt es außerdem die Möglichkeit, den hauseigenen Duschservice von HSK Duschkabinenbau für Aufmaße oder sogar Montage zu beauftragen.

Mit dem neuen Webauftritt stärkt HSK seine digitale Präsenz und verbessert die Kommunikation mit Interessenten, Kunden und Fachpartnern – jetzt unterstützt durch mehr visuelle Orientierung, Inspiration und Planungssicherheit.