Die neue HANSA Website www.hansa.com unterstützt Fachhandwerker und Planer gezielt im Arbeitsalltag. Dazu spiegelt der behutsame Marken-relaunch der Stuttgarter den neuen Look der Website konsequent bis ins Detail wider. Bild: HANSA Armaturen GmbH
04.02.2026  Pressemeldung Alle News von HANSA

www.hansa.com – Digitale Orientierung für Fachhandwerker und Planer

Neue HANSA Website bündelt Service, Planung und Inspiration

Um die digitale Kundenerfahrung auf ein neues, deutlich verbessertes Niveau zu heben, hat der Armaturenhersteller HANSA seine Website konsequent überarbeitet. Design und Funktionalität stehen dabei im Vordergrund. So ist der der Relaunch im Detail auf die neue ästhetische Farb- und Bildwelt der Marke HANSA zugeschnitten. Zudem bündelt die Website Produktinformationen, Services und digitale Tools an einem zentralen Ort und bietet eine Vielzahl optimaler Nutzungsmöglichkeiten.

Die neue Website www.hansa.com unterstützt Fachhandwerker und Planer gezielt im Arbeitsalltag. SHK-Profis finden hier Montageanleitungen, technische Datenblätter, Detailansichten und 360°-Ansichten, die die Umsetzung von Kundenprojekten erleichtern und Zeit sparen. Mit dem Produktfinder lassen sich passende Armaturen schnell identifizieren und direkt für den jeweiligen Einsatzbereich auswählen – ein deutlicher Pluspunkt bei der Beratung von Kunden und Auftraggebern. Planer erhalten zusätzlich BIM-Objekte, CAD-Dateien, strukturierte Produktkategorien sowie Informationen zu Farben und Oberflächen. So können Produkte direkt in digitale Planungsprozesse integriert, Projekte effizient vorbereitet und Entscheidungsprozesse vereinfacht werden.

Besonderes Augenmerk liegt auch auf der ästhetischen Präsentation: Hochwertige Produktbilder und Anwendungsbeispiele visualisieren das Design der HANSA Produktpalette, zeigen Materialien, Oberflächen und Details authentisch und dienen allen Besuchern als Inspirationsquelle. Die neue Website transportiert die zentralen Werte des Unternehmens: Qualität, Langlebigkeit, Funktionalität und Innovationskraft. Mit dem Relaunch zeigt HANSA, wie ein zeitgemäßer Markenauftritt Inspiration, Service und klare Orientierung für den Nutzer vereint.

Hansa Armaturen GmbH
Hansa Armaturen GmbH
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Deutschland
Telefon:  0711 - 1614-0
www.hansa.com
