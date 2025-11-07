07.11.2025  Stellenangebot Alle News von WW-Personalkonzepte e.K.

WW PERSONAL sucht Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) im Außendienst Heizungstechnik Ausführungsort: Baden - Württemberg Region Karlsruhe - Freiburg - Villingen-Schwenningen - Stuttgart Referenz-Nr.: 1361 Mobiles Arbeiten: Ja

Unser Mandant ist einer der führenden deutschen Anbieter hochwertiger Heiztechnik mit einem umfangreichen Programm besonders energiesparender und technisch neuartiger, zukunftsorientierter Heizlösungen und Teil einer weltweit agierenden Unternehmensgruppe. Wirtschaftlichkeit, Qualität, Kundennähe und absolute Zuverlässigkeit, gehören genauso zum Unternehmensleitbild, wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Im Rahmen der Nachfolge für das sehr erfolgreiche Vertriebsgebiet in Baden Württemberg suchen wir Sie als

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) im Außendienst Heizungstechnik
Baden - Württemberg Region Karlsruhe - Freiburg - Villingen-Schwenningen - Stuttgart

Ihre Aufgaben

  • Präsentation und Verkauf von innovativer und zukunftsweisender Heizlösungen bei Fachhandwerkern, Ingenieur- und Planungsbüros und dem Fachgroßhandel
  • Neukundengewinnung zum nachhaltigen Ausbau der Marktanteile
  • Aktiver Verkauf von Produkten und Dienstleistungen
  • Entwicklung und Betreuung von regionalen Vertriebsnetzwerken
  • Betreuung, Durchführung von Schulungen, Events, Hausmessen, Workshops
  • Markt- und Wettbewerbsbeobachtung, Umsatz- und Ertragsverantwortung

Ihr Profil

  • Sie kennen den erfolgreichen Vertrieb von Produkten und Programmen der Heizungs- und Gebäudetechnik
  • Sie sind erfahren in der Entwicklung und Steuerung eines Vertriebsgebietes, dass Sie eigenverantwortlich führen
  • Sie verfügen über eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker, gerne mit Zusatzqualifikation oder haben eine kaufmännische Ausbildung mit technischem Hintergrund absolviert
  • Mit Kreativität und neuen Ideen begeistern sie ihre Ansprechpartner und Kunden
  • Sie können sich gut organisieren und verfolgen leidenschaftlich ihre Ziele
  • Als Macher der Vertriebsregion gestalten Sie ihre Freiräume und übernehmen Verantwortung

Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:

  • Eine Aufgabe in der Sie einen wertvollen Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz leisten und helfen CO2 Emissionen zu reduzieren
  • Einen Arbeitsplatz in dem Sie Ihre Aktivitäten flexibel und selbstbestimmt gestalten können
  • Ein kompetentes und professionelles Team in einer klaren, unkomplizierten und modernen Unternehmenskultur
  • Teamevents, ein starkes Miteinander und eine individuelle Gesundheitsvorsorge
  • Ein attraktives, leistungsorientiertes Gehalt, ein Dienstwagen zur privaten Nutzung und Sozialleistungen eines erfolgreichen Unternehmens

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme – vertraulich und unkompliziert.

Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail oder melden Sie sich für ein erstes Kennenlernen.

Uwe Wenzel WW-Personalkonzepte e. K.
+49 (0) 9435 - 50 200 10
uw(at)ww-personal.de
ww-personal.de

Diskretion ist für uns selbstverständlich!

Uwe Wenzel
WW-Personalkonzepte e.K.
Siedlerstrasse 3
92521 Schwarzenfeld
Deutschland
Telefon:  0151 - 52 44 20 26
www.ww-personal.de
