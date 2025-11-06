06.11.2025  Stellenangebot Alle News von WW-Personalkonzepte e.K.

WW PERSONAL sucht Vertriebsmitarbeiter im Außendienst (m/w/d) Sanitär-, Heizung, Klima Ausführungsort: Großraum Stuttgart – Geislingen – Ulm- Reutlingen – Herrenberg – Heilbronn Referenz-Nr.: 1371 Mobiles Arbeiten: Ja

Unser Mandant ist ein erfolgreiches, inhabergeführtes Großhandelsunternehmen in den Branchen Haus- und Gebäudetechnik. Mit innovativen und leistungsfähigen Warenwirtschaftskonzepten und einer ausgeprägten Kunden- und Dienstleistungsorientierung, setzt das Unternehmen Maßstäbe.

Im Rahmen der geregelten Altersnachfolge und des Ausbaus der Geschäftstätigkeit, suchen wir einen ambitionierten Mitarbeiter als

Vertriebsmitarbeiter im Außendienst (m/w/d) Sanitär-, Heizung, Klima
Großraum Stuttgart – Geislingen – Ulm- Reutlingen – Herrenberg – Heilbronn

Gesucht wird eine engagierte Persönlichkeit im Großraum Heilbronn – Stuttgart – Reutlingen – Ulm. Als Außendienst-mitarbeiter (m/w/d) sind Sie das Gesicht des Unternehmens vor Ort und tragen durch aktive Hilfe und fachliche Expertise maßgeblich zum Erfolg und zur Zufriedenheit der Kunden bei.

Ihre Aufgaben

  • Sie betreuen und beraten bestehende Kunden im SHK-Fachhandwerk in technischen Fragen und sorgen für die perfekte Abwicklung der Aufträge
  • Sie gewinnen neue Kunden und bauen den Kundenstamm aus
  • Sie präsentieren und verkaufen die Produkte des Sortimentes und informieren über technische Lösungen
  • Gemeinsam mit Partnern aus der Industrie, schaffen Sie einen Mehrwert für das Fachhandwerk und bauen ihr Vertriebsnetzwerk aus
  • Sie beobachten den Markt und identifizieren neue Trends
  • Sie berichten direkt dem geschäftsführenden Gesellschafter

Ihr Profil

  • Sie haben eine abgeschlossene technische Ausbildung im Bereich Sanitär, Heizung und Klima oder eine vergleichbare Qualifikation
  • Sie besitzen Erfahrung im Vertrieb - idealerweise im SHK-Fachhandel - oder sind bereit eine Aufgabe im Vertrieb zu übernehmen
  • Die ausgeprägte Dienstleistungs- und Kundenorientierung ist ihr großes Plus
  • Gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten gehören zu ihrem Handwerk
  • Eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise zeichnet Sie aus

Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:

  • Eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem inhabergeführten Unternehmen, in dem Freundlichkeit, Zuverlässigkeit und gemeinsames Handeln großgeschrieben werden
  • Attraktive Vergütung mit leistungsbezogenen Provisionsmöglichkeiten
  • Einen Firmenwagen auch zur privaten Nutzung
  • Umfassende Einarbeitung und Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme – vertraulich und unkompliziert.

Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail oder melden Sie sich für ein erstes Kennenlernen.

Uwe Wenzel WW-Personalkonzepte e. K.
+49 (0) 9435 - 50 200 10
uw(at)ww-personal.de
ww-personal.de

Diskretion ist für uns selbstverständlich!

