Unser Mandant ist ein erfolgreiches, inhabergeführtes Großhandelsunternehmen in den Branchen Haus- und Gebäudetechnik. Mit innovativen und leistungsfähigen Warenwirtschaftskonzepten und einer ausgeprägten Kunden- und Dienstleistungsorientierung, setzt das Unternehmen Maßstäbe.

Im Rahmen der geregelten Altersnachfolge und des Ausbaus der Geschäftstätigkeit, suchen wir einen ambitionierten Mitarbeiter als

Vertriebsmitarbeiter im Außendienst (m/w/d) Sanitär-, Heizung, Klima

Großraum Stuttgart – Geislingen – Ulm- Reutlingen – Herrenberg – Heilbronn

Gesucht wird eine engagierte Persönlichkeit im Großraum Heilbronn – Stuttgart – Reutlingen – Ulm. Als Außendienst-mitarbeiter (m/w/d) sind Sie das Gesicht des Unternehmens vor Ort und tragen durch aktive Hilfe und fachliche Expertise maßgeblich zum Erfolg und zur Zufriedenheit der Kunden bei.

Ihre Aufgaben

Sie betreuen und beraten bestehende Kunden im SHK-Fachhandwerk in technischen Fragen und sorgen für die perfekte Abwicklung der Aufträge

Sie gewinnen neue Kunden und bauen den Kundenstamm aus

Sie präsentieren und verkaufen die Produkte des Sortimentes und informieren über technische Lösungen

Gemeinsam mit Partnern aus der Industrie, schaffen Sie einen Mehrwert für das Fachhandwerk und bauen ihr Vertriebsnetzwerk aus

Sie beobachten den Markt und identifizieren neue Trends

Sie berichten direkt dem geschäftsführenden Gesellschafter

Ihr Profil

Sie haben eine abgeschlossene technische Ausbildung im Bereich Sanitär, Heizung und Klima oder eine vergleichbare Qualifikation

Sie besitzen Erfahrung im Vertrieb - idealerweise im SHK-Fachhandel - oder sind bereit eine Aufgabe im Vertrieb zu übernehmen

Die ausgeprägte Dienstleistungs- und Kundenorientierung ist ihr großes Plus

Gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten gehören zu ihrem Handwerk

Eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise zeichnet Sie aus

Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:

Eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem inhabergeführten Unternehmen, in dem Freundlichkeit, Zuverlässigkeit und gemeinsames Handeln großgeschrieben werden

Attraktive Vergütung mit leistungsbezogenen Provisionsmöglichkeiten

Einen Firmenwagen auch zur privaten Nutzung

Umfassende Einarbeitung und Weiterbildungsmöglichkeiten

Ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme – vertraulich und unkompliziert.

Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail oder melden Sie sich für ein erstes Kennenlernen.

Uwe Wenzel WW-Personalkonzepte e. K.

+49 (0) 9435 - 50 200 10

uw(at)ww-personal.de

ww-personal.de

Diskretion ist für uns selbstverständlich!