WW PERSONAL sucht Vertriebsmitarbeiter im Außendienst (m/w/d) Sanitär-, Heizung, Klima Ausführungsort: Großraum Stuttgart – Geislingen – Ulm- Reutlingen – Herrenberg – Heilbronn Referenz-Nr.: 1371 Mobiles Arbeiten: Ja
Im Rahmen der geregelten Altersnachfolge und des Ausbaus der Geschäftstätigkeit, suchen wir einen ambitionierten Mitarbeiter als
Vertriebsmitarbeiter im Außendienst (m/w/d) Sanitär-, Heizung, Klima
Großraum Stuttgart – Geislingen – Ulm- Reutlingen – Herrenberg – Heilbronn
Gesucht wird eine engagierte Persönlichkeit im Großraum Heilbronn – Stuttgart – Reutlingen – Ulm. Als Außendienst-mitarbeiter (m/w/d) sind Sie das Gesicht des Unternehmens vor Ort und tragen durch aktive Hilfe und fachliche Expertise maßgeblich zum Erfolg und zur Zufriedenheit der Kunden bei.
Ihre Aufgaben
- Sie betreuen und beraten bestehende Kunden im SHK-Fachhandwerk in technischen Fragen und sorgen für die perfekte Abwicklung der Aufträge
- Sie gewinnen neue Kunden und bauen den Kundenstamm aus
- Sie präsentieren und verkaufen die Produkte des Sortimentes und informieren über technische Lösungen
- Gemeinsam mit Partnern aus der Industrie, schaffen Sie einen Mehrwert für das Fachhandwerk und bauen ihr Vertriebsnetzwerk aus
- Sie beobachten den Markt und identifizieren neue Trends
- Sie berichten direkt dem geschäftsführenden Gesellschafter
Ihr Profil
- Sie haben eine abgeschlossene technische Ausbildung im Bereich Sanitär, Heizung und Klima oder eine vergleichbare Qualifikation
- Sie besitzen Erfahrung im Vertrieb - idealerweise im SHK-Fachhandel - oder sind bereit eine Aufgabe im Vertrieb zu übernehmen
- Die ausgeprägte Dienstleistungs- und Kundenorientierung ist ihr großes Plus
- Gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten gehören zu ihrem Handwerk
- Eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise zeichnet Sie aus
Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:
- Eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem inhabergeführten Unternehmen, in dem Freundlichkeit, Zuverlässigkeit und gemeinsames Handeln großgeschrieben werden
- Attraktive Vergütung mit leistungsbezogenen Provisionsmöglichkeiten
- Einen Firmenwagen auch zur privaten Nutzung
- Umfassende Einarbeitung und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team
Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme – vertraulich und unkompliziert.
Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail oder melden Sie sich für ein erstes Kennenlernen.
Uwe Wenzel WW-Personalkonzepte e. K.
+49 (0) 9435 - 50 200 10
uw(at)ww-personal.de
ww-personal.de
