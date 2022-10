AUSTRIA EMAIL ist Teil der familiengeführten GROUPE ATLANTIC – dem führenden europäischen Anbieter von Wärmepumpen und elektrischen Heizungslösungen.

AUSTRIA EMAIL gehört in Deutschland zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen der SHK-Branche. Mit unserem breiten Portfolio an Speichern, elektrischen Warmwasserbereitern und innovativen Wärmepumpen haben wir uns als maßgebenden Markenhersteller in Deutschland etabliert.

Wenn Sie an unserem Wachstum mitwirken möchten und verantwortungsvolle und vielseitige Aufgaben sowie gute Entwicklungsperspektiven suchen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung für die Position

Vertriebsleiter / Head of Sales (m/w/d) Deutschland, Hybrid im Standort und Homeoffice

Als charismatische Vertriebspersönlichkeit (m/w/d) bringen Sie ausgeprägte Führungs- und Management-qualitäten mit. Sie sind Leader und Vorbild des Vertriebsteams und kennen die Herausforderungen und Potentiale in der Heizungstechnik. In dieser Position können Sie hybrid arbeiten und werden durch unser Backoffice in administrativen Belangen unterstützt.

Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:

Ein zukunftsorientiertes Produktportfolio und das Potential zur Markführerschaft in allen Produktgruppen

Ein starkes, qualifiziertes und team- und erfolgsorientiertes Vertriebsteam

Ein verantwortungsvolles und spannendes Aufgabengebiet mit Eigenverantwortung

Gestaltungsspielraum und flache Hierarchien

Ein ausgezeichnetes Betriebsklima, Anerkennung und Wertschätzung in einer kooperativen Führungskultur

Eine umfangreiche Einarbeitungsphase im internationalen Kontext mit spezifischen Weiterbildungsmöglichkeiten

Einen gesicherten Arbeitsplatz in einem sehr erfolgreichen internationalen und schnellwachsenden Unternehmen

Ein Firmenfahrzeug zur privaten Nutzung, ein modern ausgestattetes Homeoffice und ein attraktives Gehalt

Ihre Aufgaben

Die Verantwortung für den Absatz mit einem Gesamtumsatz im deutlichen zweistelligen Millionenbereich und 30 Mitarbeiter an zwei Standorten

Die ergebnisorientierte Planung und Steuerung vertrieblicher Maßnahmen und Aktivitäten für Deutschland in Abstimmung mit der Geschäftsführung. Ausbau der marktführenden Positionen

Planung von Umsatz- und Ergebniszielen, deren Steuerung und Kontrolle

Pflege und Ausbau des Kundenstamms im Fachgroßhandel und strategischer Partnerschaften. Eigene Präsenz am Markt

Schnittstelle und Impulsgeber aus dem Vertrieb zu anderen internationalen Unternehmensbereichen

Markt-, Trend- und Wettbewerbsbeobachtung und Strategieentwicklung

Berichtslinie Geschäftsführung

Ihr Profil

Sie verfügen über mehrjährige Verkaufs- und Führungserfahrung und nachweisliche Erfolge im technischen Vertrieb Gebäudetechnik, idealer Weise von Wärmeerzeugern und speziell Wärmepumpen

Sie haben einen gehobenen Bildungsabschluss (Abitur, Fachausbildung, Zusatzausbildung, Studium)

Es bestehen umfangreiche Erfahrungen in der Bearbeitung von Fachgroßhändlern, Fachhandwerkern, ausschreibenden Stellen und Investoren

Sie kennen das Projektgeschäft

Strategisches und unternehmerisches Denken und Handeln kennzeichnen Ihre Aktivitäten

Sie sind konfliktfähig, zielorientiert, kreativ und ausdauernd

Gute Englischkenntnisse helfen Ihnen, sich sicher auf internationalem Parkett zu bewegen

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen (Anschreiben inkl. Gehaltsvorstellung und Kündigungsfrist, Lebenslauf, Zeugnisse) unter Angabe der oben genannten Referenznummer ausschließlich per eMail an: bewerbung(at)ww-personal.de oder bewerben Sie sich direkt über unsere Onlinebewerbungs-Funktion.

Uwe Wenzel WW-Personalkonzepte e. K.

+49 (0) 9435 - 50 200 10

uw(at)ww-personal.de

ww-personal.de

Diskretion ist für uns selbstverständlich!