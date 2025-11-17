17.11.2025  Stellenangebot Alle News von WW-Personalkonzepte e.K.

Für ein führendes deutsches Unternehmen im Bereich gewerblicher Küchenlüftung und Abluftreinigung suche ich einen engagierten Vertriebsprofi (m/w/d) mit Erfahrung in technisch anspruchsvollen Lösungen.

Das Unternehmen zählt zu den Top-Anbietern in Deutschland, insbesondere bei Aerosolabscheidern, Ventilatoren, Hauben, UVC-/Ozon-Nachbehandlungssystemen und Komplettlösungen der Lüftungstechnik für Gastronomie, Hotellerie und Industrie.

Vertriebsaußendienst – Lüftungs- & Filtertechnik (m/w/d) Bayern

Der besondere Reiz dieser Aufgabe: Sie gestalten aktiv den weiteren Marktausbau im Süden Deutschlands mit – sowohl durch operative Vertriebsarbeit als auch durch strategische Impulse beim Aufbau regionaler Strukturen

Ihre Aufgaben

  •  Verantwortung für das Vertriebsgebiet Bayern und evtl. angrenzende Regionen Baden-Württembergs
  •  Beratung, Angebotserstellung (mit Vertriebsinnendienst) und Abschlussverantwortung bei Bestands- und Neukunden
  •  Projektentwicklung in enger Zusammenarbeit mit Planern, OEMs und Fachpartnern
  •  Kontinuierlicher Ausbau des Marktes und aktive Mitwirkung beim Aufbau eines regionalen Vertriebs- und Servicestandorts
  •  Teilnahme an Messen, Branchenevents und technischen Schulungen

Ihr Profil

  • Mind. 3 Jahre Vertriebserfahrung mit technisch erklärungsbedürftigen Produkten, idealerweise in der Lüftungs-, Klima- oder Gebäudetechnik
  • Fundiertes technisches Verständnis – entweder durch Ausbildung oder Studium im technischen oder kaufmännischen Bereich
  • Verhandlungssicher, kommunikationsstark und überzeugend im Umgang mit Entscheidern
  • Selbstorganisiert, motiviert und reisebereit (inkl. Übernachtungen bei Bedarf)
  • Erfahrung im Umgang mit CRM-Systemen

Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:

  •  Marktführende Produkte mit hohem technischem Anspruch und großem Entwicklungspotenzial
  •  Intensive Einarbeitung inkl. branchenspezifischer Schulungen (z. B. CCI-Seminar Küchenlüftung, UVC/Ozon)
  •  Gestaltungsfreiraum in einem Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen und ehrbarer Unternehmenskultur
  •  Langfristige Perspektive im Vertrieb – inkl. Ausbau des OEM-Geschäfts im Süden
  •  Attraktives Fixum zzgl. erfolgsorientierter Vergütung, Homeoffice-Möglichkeit, neutrales Firmenfahrzeug, Leasing-Fahrrad u. v. m.

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme – vertraulich und unkompliziert.

Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail oder melden Sie sich für ein erstes Kennenlernen.

Uwe Wenzel WW-Personalkonzepte e. K.
+49 (0) 9435 - 50 200 10
uw(at)ww-personal.de
ww-personal.de

Diskretion ist für uns selbstverständlich!

