Für ein führendes deutsches Unternehmen im Bereich gewerblicher Küchenlüftung und Abluftreinigung suche ich einen engagierten Vertriebsprofi (m/w/d) mit Erfahrung in technisch anspruchsvollen Lösungen.

Das Unternehmen zählt zu den Top-Anbietern in Deutschland, insbesondere bei Aerosolabscheidern, Ventilatoren, Hauben, UVC-/Ozon-Nachbehandlungssystemen und Komplettlösungen der Lüftungstechnik für Gastronomie, Hotellerie und Industrie.

Vertriebsaußendienst – Lüftungs- & Filtertechnik (m/w/d) Bayern

Der besondere Reiz dieser Aufgabe: Sie gestalten aktiv den weiteren Marktausbau im Süden Deutschlands mit – sowohl durch operative Vertriebsarbeit als auch durch strategische Impulse beim Aufbau regionaler Strukturen

Ihre Aufgaben

Verantwortung für das Vertriebsgebiet Bayern und evtl. angrenzende Regionen Baden-Württembergs

Beratung, Angebotserstellung (mit Vertriebsinnendienst) und Abschlussverantwortung bei Bestands- und Neukunden

Projektentwicklung in enger Zusammenarbeit mit Planern, OEMs und Fachpartnern

Kontinuierlicher Ausbau des Marktes und aktive Mitwirkung beim Aufbau eines regionalen Vertriebs- und Servicestandorts

Teilnahme an Messen, Branchenevents und technischen Schulungen

Ihr Profil

Mind. 3 Jahre Vertriebserfahrung mit technisch erklärungsbedürftigen Produkten, idealerweise in der Lüftungs-, Klima- oder Gebäudetechnik

Fundiertes technisches Verständnis – entweder durch Ausbildung oder Studium im technischen oder kaufmännischen Bereich

Verhandlungssicher, kommunikationsstark und überzeugend im Umgang mit Entscheidern

Selbstorganisiert, motiviert und reisebereit (inkl. Übernachtungen bei Bedarf)

Erfahrung im Umgang mit CRM-Systemen

Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:

Marktführende Produkte mit hohem technischem Anspruch und großem Entwicklungspotenzial

Intensive Einarbeitung inkl. branchenspezifischer Schulungen (z. B. CCI-Seminar Küchenlüftung, UVC/Ozon)

Gestaltungsfreiraum in einem Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen und ehrbarer Unternehmenskultur

Langfristige Perspektive im Vertrieb – inkl. Ausbau des OEM-Geschäfts im Süden

Attraktives Fixum zzgl. erfolgsorientierter Vergütung, Homeoffice-Möglichkeit, neutrales Firmenfahrzeug, Leasing-Fahrrad u. v. m.

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme – vertraulich und unkompliziert.

Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail oder melden Sie sich für ein erstes Kennenlernen.

Uwe Wenzel WW-Personalkonzepte e. K.

+49 (0) 9435 - 50 200 10

uw(at)ww-personal.de

ww-personal.de

Diskretion ist für uns selbstverständlich!