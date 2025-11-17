WW PERSONAL sucht Vertriebsaußendienst – Lüftungs- & Filtertechnik (m/w/d) Ausführungsort: Bayern Referenz-Nr.: 1380 Mobiles Arbeiten: Ja
Das Unternehmen zählt zu den Top-Anbietern in Deutschland, insbesondere bei Aerosolabscheidern, Ventilatoren, Hauben, UVC-/Ozon-Nachbehandlungssystemen und Komplettlösungen der Lüftungstechnik für Gastronomie, Hotellerie und Industrie.
Vertriebsaußendienst – Lüftungs- & Filtertechnik (m/w/d) Bayern
Der besondere Reiz dieser Aufgabe: Sie gestalten aktiv den weiteren Marktausbau im Süden Deutschlands mit – sowohl durch operative Vertriebsarbeit als auch durch strategische Impulse beim Aufbau regionaler Strukturen
Ihre Aufgaben
- Verantwortung für das Vertriebsgebiet Bayern und evtl. angrenzende Regionen Baden-Württembergs
- Beratung, Angebotserstellung (mit Vertriebsinnendienst) und Abschlussverantwortung bei Bestands- und Neukunden
- Projektentwicklung in enger Zusammenarbeit mit Planern, OEMs und Fachpartnern
- Kontinuierlicher Ausbau des Marktes und aktive Mitwirkung beim Aufbau eines regionalen Vertriebs- und Servicestandorts
- Teilnahme an Messen, Branchenevents und technischen Schulungen
Ihr Profil
- Mind. 3 Jahre Vertriebserfahrung mit technisch erklärungsbedürftigen Produkten, idealerweise in der Lüftungs-, Klima- oder Gebäudetechnik
- Fundiertes technisches Verständnis – entweder durch Ausbildung oder Studium im technischen oder kaufmännischen Bereich
- Verhandlungssicher, kommunikationsstark und überzeugend im Umgang mit Entscheidern
- Selbstorganisiert, motiviert und reisebereit (inkl. Übernachtungen bei Bedarf)
- Erfahrung im Umgang mit CRM-Systemen
Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:
- Marktführende Produkte mit hohem technischem Anspruch und großem Entwicklungspotenzial
- Intensive Einarbeitung inkl. branchenspezifischer Schulungen (z. B. CCI-Seminar Küchenlüftung, UVC/Ozon)
- Gestaltungsfreiraum in einem Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen und ehrbarer Unternehmenskultur
- Langfristige Perspektive im Vertrieb – inkl. Ausbau des OEM-Geschäfts im Süden
- Attraktives Fixum zzgl. erfolgsorientierter Vergütung, Homeoffice-Möglichkeit, neutrales Firmenfahrzeug, Leasing-Fahrrad u. v. m.
Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme – vertraulich und unkompliziert.
Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail oder melden Sie sich für ein erstes Kennenlernen.
Uwe Wenzel WW-Personalkonzepte e. K.
+49 (0) 9435 - 50 200 10
uw(at)ww-personal.de
ww-personal.de
Diskretion ist für uns selbstverständlich!