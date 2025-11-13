Unser Auftraggeber JUDO Wasseraufbereitung ist ein erfolgreiches Familienunternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung und Produktion innovativer Wasseraufbereitungssysteme. Mit hoher technischer Kompetenz, nachhaltigen Lösungen und enger Zusammenarbeit mit dem Fachhandwerk hat sich JUDO als starker Partner im Markt etabliert.

Projektberater Gebäudetechnik / Wasseraufbereitung (m/w/d)

Region Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein

Ihre Mission:

Als TGA-Projektberater im Außendienst sind Sie Bindeglied zwischen Technik und Kunde. Sie beraten Fachhandwerker, Planungsbüros und Entscheider vor Ort, begleiten Projekte von der Planung bis zur Umsetzung und sorgen dafür, dass innovative Lösungen für die Wasseraufbereitung optimal eingesetzt werden.

Ihre Aufgaben

Technische Beratung und Unterstützung von SHK-Handwerk, Planungsbüros und Großhandel

Vertrieb und Platzierung innovativer Produkte in Projekten

Gewinnung neuer Kunden sowie Ausbau bestehender Kontakte

Begleitung von Projekten von der ersten Anfrage bis zur Umsetzung

Teilnahme an Schulungen, Fachmessen und Fachveranstaltungen

Ihr Profil

Abgeschlossene technische Ausbildung im SHK-Bereich (z. B. Anlagenmechaniker, Installateur, Heizungsbauer)

Weiterbildung als Meister oder Techniker vorteilhaft

Erste Erfahrung im Außendienst oder im Kundenkontakt wünschenswert

Freude am Beraten, Verkaufen und Gestalten von Lösungen

Begeisterung für innovative Technologien und den Umgang mit Menschen

Motivation, sich weiterzuentwickeln und Verantwortung zu übernehmen

Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:

Attraktives Vergütungspaket: Attraktive Verdienstmöglichkeiten durch Fixgehalt und erfolgsabhängiger Provision

Firmenwagen: Auch zur privaten Nutzung

Flexible Arbeitsgestaltung: Home-Office und eigenverantwortliches Arbeiten

Persönliche Weiterentwicklung: Intensive Einarbeitung und regelmäßige Produktschulungen

30 Tage Urlaub: Für eine ausgewogene Work-Life-Balance

Mitarbeiterrabatte & Benefits: Wie Bike-Leasing, Corporate Benefits, und betriebliche Altersvorsorge

Starkes Team: Arbeiten in einem wertschätzenden und innovativen Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme – vertraulich und unkompliziert.

Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail oder melden Sie sich für ein erstes Kennenlernen.

Uwe Wenzel WW-Personalkonzepte e. K.

+49 (0) 9435 - 50 200 10

uw(at)ww-personal.de

ww-personal.de

Diskretion ist für uns selbstverständlich!