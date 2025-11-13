13.11.2025  Stellenangebot Alle News von WW-Personalkonzepte e.K.

WW PERSONAL sucht Projektberater Gebäudetechnik / Wasseraufbereitung (m/w/d) Ausführungsort: Region Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein Referenz-Nr.: 1370 Mobiles Arbeiten: Ja

Unser Auftraggeber JUDO Wasseraufbereitung ist ein erfolgreiches Familienunternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung und Produktion innovativer Wasseraufbereitungssysteme. Mit hoher technischer Kompetenz, nachhaltigen Lösungen und enger Zusammenarbeit mit dem Fachhandwerk hat sich JUDO als starker Partner im Markt etabliert.

Projektberater Gebäudetechnik / Wasseraufbereitung (m/w/d)
Region Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein

Ihre Mission:

Als TGA-Projektberater im Außendienst sind Sie Bindeglied zwischen Technik und Kunde. Sie beraten Fachhandwerker, Planungsbüros und Entscheider vor Ort, begleiten Projekte von der Planung bis zur Umsetzung und sorgen dafür, dass innovative Lösungen für die Wasseraufbereitung optimal eingesetzt werden.

Ihre Aufgaben

  • Technische Beratung und Unterstützung von SHK-Handwerk, Planungsbüros und Großhandel
  • Vertrieb und Platzierung innovativer Produkte in Projekten
  • Gewinnung neuer Kunden sowie Ausbau bestehender Kontakte
  • Begleitung von Projekten von der ersten Anfrage bis zur Umsetzung
  • Teilnahme an Schulungen, Fachmessen und Fachveranstaltungen

Ihr Profil

  • Abgeschlossene technische Ausbildung im SHK-Bereich (z. B. Anlagenmechaniker, Installateur, Heizungsbauer)
  • Weiterbildung als Meister oder Techniker vorteilhaft
  • Erste Erfahrung im Außendienst oder im Kundenkontakt wünschenswert
  • Freude am Beraten, Verkaufen und Gestalten von Lösungen
  • Begeisterung für innovative Technologien und den Umgang mit Menschen
  • Motivation, sich weiterzuentwickeln und Verantwortung zu übernehmen

Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:

  • Attraktives Vergütungspaket: Attraktive Verdienstmöglichkeiten durch Fixgehalt und erfolgsabhängiger Provision
  • Firmenwagen: Auch zur privaten Nutzung
  • Flexible Arbeitsgestaltung: Home-Office und eigenverantwortliches Arbeiten
  • Persönliche Weiterentwicklung: Intensive Einarbeitung und regelmäßige Produktschulungen
  • 30 Tage Urlaub: Für eine ausgewogene Work-Life-Balance
  • Mitarbeiterrabatte & Benefits: Wie Bike-Leasing, Corporate Benefits, und betriebliche Altersvorsorge
  • Starkes Team: Arbeiten in einem wertschätzenden und innovativen Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme – vertraulich und unkompliziert.

Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail oder melden Sie sich für ein erstes Kennenlernen.

Vertrauliche Informationen erhalten, hier klicken.

Uwe Wenzel WW-Personalkonzepte e. K.
+49 (0) 9435 - 50 200 10
uw(at)ww-personal.de
ww-personal.de

Diskretion ist für uns selbstverständlich!

Uwe Wenzel
Uwe Wenzel
WW-Personalkonzepte e.K.
Siedlerstrasse 3
92521 Schwarzenfeld
Deutschland
Telefon:  0151 - 52 44 20 26
www.ww-personal.de
