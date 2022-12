WW PERSONAL sucht Key Account (m/w/d) Großwärmepumpen Ausführungsort: Baden - Württemberg Referenz-Nr.: 1272 Homeoffice: Ja

Unser Mandant ist Pionier und Innovator in der Wärmepumpentechnik und seit Jahrzehnten in Europa erfolgreich. In den Leistungsbereichen von 2 bis 2000 kW produziert das Unternehmen Produkte für den Standard- und Sonderbedarf. Ausgefeilte Technik, hochwertige Komponenten und eine ausgeprägte fachliche Expertise, sind die Basis von Wärmepumpen, die höchste Ansprüche an Technik, Wirtschaftlichkeit und Nutzerfreundlichkeit erfüllen.