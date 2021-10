Stellenangebot

Im Zuge der Wachstumsstrategie suchen wir Sie als

Key Account Manager (m/w/d) Bau- und Gebäudetechnik

Deutschland

In dieser attraktiven Position sind Sie für die Geschäftsentwicklung und die Ausweitung des Kundenportfolios in den Bereichen Bauzulieferindustrie und Spezialgroßhandel Klebetechnik (Converter) in Deutschland verantwortlich.

Ihre Aufgaben

Entwicklung und Umsetzung von Vertriebsstrategien, Ausbau von Key Account Kunden und Identifikation von Wachstumschancen durch Aufbau neuer Kunden

Gewährleistung des kommerziellen Erfolgs und Identifikation von Wachstumschancen

Ansprechpartner für Geschäftsleitungen, Einkauf und Technik in der Bauzulieferindustrie und im Spezialgroßhandel / Convertern für Selbstklebetechnik

Technische Beratung und Betreuung der Zielgruppen in wirtschaftlichen, produkt- und anwendungstechnischen Fragen

Kontinuierliche Beobachtung von Produkt-, Markt- und Branchentrends und Entwicklung neuer Wettbewerbs- und Kundenstrategien

Sie berichten dem Regional Manager Zentraleuropa

Ihr Profil

Sie verfügen über einschlägige Erfahrung mit nachweisbaren Erfolgen im Auf- und Ausbau von Kunden in der Bauzulieferindustrie oder im Spezialgroßhandel / Convertern Klebetechnik.

Idealerweise verfügen Sie zu dem über Fachkenntnisse im Bereich Klebetechnik

Sie besitzen hervorragende Kenntnisse im Vertrieb über spezialisierte Vertriebspartner im Handel und/oder der Bauzulieferindustrie

Sie handeln ergebnisorientiert, sind selbstmotiviert und entschlossen, um in einem schnelllebigen und sehr anspruchsvollen Umfeld erfolgreich zu sein

Sie verfügen über einen offenen Kommunikationsstil und handeln proaktiv mit hohem persönlichem Engagement

Regelmäßige bundesweite Geschäftsreisen sind für Sie kein Problem

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse auf B 1 Niveau und der sichere Umgang mit gängigen IT und CRM-Systemen runden Ihr Profil ab

Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:

Ein spannendes und modernes Arbeitsumfeld in einem qualitätsführenden und dynamisch wachsenden Mittelstandsunternehmen mit internationaler Ausrichtung

Ein unbefristeter Arbeitsvertrag

Ein internationales, multikulturelles Umfeld

Ein dynamisches und unterstützendes Team im Innendienst

Eine gut eingeführte Marke und ein potentialstarkes Vertriebsgebiet

Die flexible Arbeit im Homeoffice und ein neutraler Dienstwagen auch zur Privatnutzung

Ein attraktives Gehalt bestehend aus Fixum und erfolgsorientierter Provision

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen (Anschreiben inkl. Gehaltsvorstellung und Kündigungsfrist, Lebenslauf, Zeugnisse) unter Angabe der oben genannten Referenznummer ausschließlich per eMail an: bewerbung @ ww-personal.de oder bewerben Sie sich direkt über unsere Onlinebewerbungs-Funktion.

Uwe Wenzel WW-Personalkonzepte e. K.

+49 (0) 9 43 5 - 3 01 0 950

uw @ ww-personal.de

https://ww-personal.de

Diskretion ist für uns selbstverständlich!