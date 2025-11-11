Unser Auftraggeber ist ein führendes Unternehmen im Bereich innovativer technischer Lösungen für Rohrsysteme und Verbindungstechnik. Mit einer internationalen Präsenz und langjähriger Erfahrung bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Produkte und digitale Planungswerkzeuge, die für eine Vielzahl anspruchsvoller Projekte in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden. Das Unternehmen setzt auf Qualität, Nachhaltigkeit und effiziente Projektabwicklung, wobei es sowohl bewährte Produkte als auch moderne, digitale Lösungen für die Planung und Umsetzung bietet.

Gebietsverkaufsleiter (m/w/d) Niedersachsen

Niedersachsen (West) und Bremen PLZ 32, 49, 26 - 28

In dieser Position verantworten Sie den Vertrieb hochwertiger technischer Produkte und Lösungen in Ihrem Vertriebsgebiet. Sie betreuen und beraten Fachbetriebe, Planer und Ausschreibungsstellen und tragen aktiv dazu bei, bestehende Geschäftsbeziehungen auszubauen und neue Potenziale zu erschließen.

Ihre Aufgaben

Vertrieb von Rohrsystemlösungen und Verbindungstechnik über einen etablierten dreistufigen Vertriebsweg.

Betreuung und Weiterentwicklung von Geschäftsbeziehungen im Bereich Fachbetriebe und Planung.

Akquisition neuer Kunden und Identifikation neuer Geschäftsmöglichkeiten.

Aktive Verfolgung von Projekten bei großen Kunden und öffentlichen Ausschreibungen.

Umsetzung der Vertriebsstrategie für das Gebiet.

Ihr Profil

Technische oder kaufmännische Ausbildung mit Erfahrung im Bereich Rohrsysteme oder Gebäudetechnik.

Erfahrung im technischen Vertrieb, idealerweise im Außendienst oder Projektvertrieb.

Ausgeprägte „Hunter-Mentalität“ und Erfahrung in der Neukundengewinnung sowie im Umgang mit Ausschreibungen.

Sehr gute Verhandlungsfähigkeiten, Eigenverantwortung und hohe Kundenorientierung.

Reisebereitschaft im Vertriebsgebiet (ca. 1 Übernachtung/Woche).

Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:

Ein dynamisches und wachsendes Arbeitsumfeld mit innovativen Lösungen.

Ein attraktives Gehaltspaket mit leistungsbezogenen Boni und einem hochwertigen Dienstwagen zur privaten Nutzung.

Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in einem zukunftsorientierten Unternehmen.

Moderne Arbeitsmodelle mit der Möglichkeit, flexibel im Homeoffice zu arbeiten und eine ausgewogene Work-Life-Balance zu genießen.

Ein starkes und innovatives Team, das Verantwortung übernimmt und Lösungen schafft.

