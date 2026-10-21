Unser Auftraggeber ist ein international erfolgreicher Hersteller von Speicher- und Warmwassertechnik und zählt zu den absoluten Marktführern in Deutschland. Das Unternehmen verfügt über einen hohen Bekanntheitsgrad, ein breites, qualitativ hochwertiges Produktportfolio und langjährige Geschäftsbeziehungen zu den führenden SHK-Fachgroßhandelsgruppen. Neben klassischen Heizungs- und Brauchwasserspeichern umfasst das Sortiment auch elektrische Speicherlösungen und Brauchwasserwärmepumpen.

Zur weiteren Stärkung der Marktpräsenz in Baden-Württemberg und zum gezielten Ausbau des Gebäudetechnikfachgroßhandels (SHK-und Elektrogroßhandel), suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten

Gebietsverkaufsleiter (m/w/d) Fachgroßhandel Gebäudetechnik

Baden - Württemberg

In dieser Position übernehmen Sie ein Vertriebsgebiet mit einer bereits sehr starken Umsatzbasis und etablierten Handelsbeziehungen. Ihre Aufgabe ist es, die vorhandenen Marktpotenziale konsequent auszuschöpfen, die Außendienstmannschaften der Handelspartner für Ihre Produkte zu gewinnen und insbesondere im Elektrofachgroßhandel neue Kundenbeziehungen aufzubauen.

Im Mittelpunkt stehen dabei weniger komplexe technische Beratungsaufgaben als vielmehr persönliche Kontakte, Überzeugungskraft und der Wille, zusätzliche Geschäfte zu entwickeln.

Ihre Aufgaben

Systematische Betreuung der SHK-Fachgroßhandelsniederlassungen in Baden-Württemberg und Weiterentwicklung bestehender Geschäftsbeziehungen

Aufbau und Pflege enger persönlicher Kontakte zu Niederlassungsleitern, regionalen Entscheidern und insbesondere den Außendienstmitarbeitern der Handelspartner

Aktive Verkaufsförderung durch Thekentage, Produktpräsentationen und gemeinsame Vertriebsaktivitäten mit den Handelsaußendiensten

Gezielte Neukundengewinnung, insbesondere im Elektrofachgroßhandel, sowie Erschließung zusätzlicher Absatzpotenziale

Eigenverantwortliche Planung, Umsetzung und konsequente Nachverfolgung aller Vertriebsaktivitäten zur nachhaltigen Umsatzsteigerung

Ihr Profil

Kaufmännische oder technische Ausbildung sowie mehrjährige Erfahrung im Vertrieb über den Fachgroßhandel, idealerweise in der SHK- oder Elektrobranche

Gute Kenntnisse der Handelsstrukturen und Entscheidungswege im dreistufigen Vertrieb, möglichst verbunden mit einem bestehenden Netzwerk

Ausgeprägte Kontaktfreude, überzeugendes Auftreten und die Fähigkeit, Menschen für sich und Ihre Produkte zu gewinnen

Hohe Eigenmotivation, ausgeprägter Erfolgswille und Freude daran, neue Kunden und zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten zu entwickeln

Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise, Beharrlichkeit und die Fähigkeit, Vertriebsmaßnahmen konsequent bis zum Erfolg umzusetzen

Umfassende technische Spezialkenntnisse sind nicht erforderlich. Entscheidend sind Ihre Vertriebspersönlichkeit, Ihre Nähe zum Fachgroßhandel und Ihre Bereitschaft, sich mit Engagement und Eigeninitiative für den gemeinsamen Erfolg einzusetzen.

Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:

Eine hervorragende Ausgangsbasis: Sie übernehmen ein umsatzstarkes Vertriebsgebiet mit etablierten Kundenbeziehungen, hohem Bekanntheitsgrad und einer führenden Marktposition.

Qualitativ hochwertige, marktgerechte Produkte: Ein bewährtes Sortiment mit hohen Produktstandards und ausgezeichneter Akzeptanz im Fachgroßhandel.

Echte vertriebliche Gestaltungsmöglichkeiten: Sie entwickeln bestehende Geschäftsbeziehungen weiter und erschließen insbesondere im Elektrofachgroßhandel zusätzliche Kunden und Absatzpotenziale.

Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege: Ein mittelständisch geprägtes Umfeld mit direktem Austausch, pragmatischen Entscheidungen und einem guten, kollegialen Betriebsklima.

Attraktive Arbeitsbedingungen: Eine leistungsorientierte Vergütung, eigenverantwortliche Gebietsbetreuung und ein hohes Maß an persönlicher Gestaltungsfreiheit.

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme – vertraulich und unkompliziert.

Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail oder melden Sie sich für ein erstes Kennenlernen.

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Uwe Wenzel WW-Personalkonzepte e. K.

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