Aalberts integrated piping systems ist weltweit führend in integrierten Rohrleitungssystemen für Flüssigkeiten und Gase. Mit über 3.500 Mitarbeitern an 30 Standorten in 14 Ländern liefern wir nicht nur Produkte, sondern maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand – von Ventil-, Verbindungs- und Befestigungstechnik bis zu digitalen Planungstools wie unserem Revit Plug-in.

Unter den starken Marken VSH, Apollo, Seppelfricke und Shurjoint verbinden wir globale Erfahrung mit lokaler Beratung – und sorgen dafür, dass Projekte jeder Größe reibungslos, effizient und nachhaltig realisiert werden.

Don’t just buy products, buy solutions

Gebietsverkaufsleiter (m/w/d)

Region Hessen / Rheinland-Pfalz (Postleitzahlen 55, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69)

Sie verantworten die profitable Vermarktung der erstklassigen Markenprodukte im Rahmen der Unternehmensstrategie – mit klarem Fokus auf Projektvertrieb bei Installationsbetrieben, Fachplanern, ausschreibenden Stellen, Generalunternehmern und dem Großhandel.

Ihre Aufgaben

Vertrieb unserer hochwertigen Ventil-, Verbindungs- und Befestigungstechnik im dreistufigen Vertriebsweg

Betreuung und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen im SHK-Fachhandwerk und bei Fachplanern

Neukundengewinnung sowie Entwicklung neuer Marktpotenziale

Konsequente Projektverfolgung bei Großinstallateuren und ausschreibenden Stellen

Umsetzung der Vertriebsstrategie im jeweiligen Vertriebsgebiet

Ihr Profil

Technische oder kaufmännische Ausbildung mit SHK- oder TGA-Hintergrund

Erfahrung im technischen Vertrieb, idealerweise im Außendienst oder Projektvertrieb

Hunter-Mentalität – Sie scheuen keine Kaltakquise und keine Ausschreibung

Verständnis für Vertrieb erklärungsbedürftiger Technik (z. B. Rohrsysteme, Installationstechnik)

Verhandlungssicherheit, Eigenverantwortung, hohe Kundenorientierung

Reisebereitschaft im Vertriebsgebiet (ca. 1 Übernachtung/Woche)

Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:

Eine verlässliche, bodenständige Führung mit Handschlagqualität

Ein dynamisches Arbeitsumfeld in einem innovativen Unternehmen

Ein attraktives Gehaltspaket mit leistungsbezogenen Boni – Wettbewerbsfähige Vergütung mit zusätzlichen Prämien für Ihren Erfolg.

Einen Dienstwagen, auch zur privaten Nutzung – Ein hochwertiges Fahrzeug für maximale Flexibilität im Berufs- und Privatleben.

Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten – Schulungen, Coachings und Karriereperspektiven in einem wachsenden Unternehmen.

Homeoffice und eine hohe Zeitsouveränität – Moderne Arbeitsmodelle für eine optimale Work-Life-Balance.

Starker Teamgeist und innovative Produkte – Arbeiten in einem dynamischen Umfeld mit hochwertigen Lösungen für die SHK-Branche.

Werden Sie Teil eines Unternehmens, das Innovation lebt und Verantwortung übernimmt. Aalberts integrated piping systems – winning with people.

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme – vertraulich und unkompliziert.

Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail oder melden Sie sich für ein erstes Kennenlernen.

Uwe Wenzel WW-Personalkonzepte e. K.

+49 (0) 9435 - 50 200 10

uw(at)ww-personal.de

ww-personal.de

Diskretion ist für uns selbstverständlich!