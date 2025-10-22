WW PERSONAL sucht Gebietsverkaufsleiter (m/w/d) Ausführungsort: Region Hessen / Rheinland-Pfalz (Postleitzahlen 55, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69) Referenz-Nr.: 1382 Mobiles Arbeiten: Ja
Unter den starken Marken VSH, Apollo, Seppelfricke und Shurjoint verbinden wir globale Erfahrung mit lokaler Beratung – und sorgen dafür, dass Projekte jeder Größe reibungslos, effizient und nachhaltig realisiert werden.
Don’t just buy products, buy solutions
Gebietsverkaufsleiter (m/w/d)
Region Hessen / Rheinland-Pfalz (Postleitzahlen 55, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69)
Sie verantworten die profitable Vermarktung der erstklassigen Markenprodukte im Rahmen der Unternehmensstrategie – mit klarem Fokus auf Projektvertrieb bei Installationsbetrieben, Fachplanern, ausschreibenden Stellen, Generalunternehmern und dem Großhandel.
Ihre Aufgaben
- Vertrieb unserer hochwertigen Ventil-, Verbindungs- und Befestigungstechnik im dreistufigen Vertriebsweg
- Betreuung und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen im SHK-Fachhandwerk und bei Fachplanern
- Neukundengewinnung sowie Entwicklung neuer Marktpotenziale
- Konsequente Projektverfolgung bei Großinstallateuren und ausschreibenden Stellen
- Umsetzung der Vertriebsstrategie im jeweiligen Vertriebsgebiet
Ihr Profil
- Technische oder kaufmännische Ausbildung mit SHK- oder TGA-Hintergrund
- Erfahrung im technischen Vertrieb, idealerweise im Außendienst oder Projektvertrieb
- Hunter-Mentalität – Sie scheuen keine Kaltakquise und keine Ausschreibung
- Verständnis für Vertrieb erklärungsbedürftiger Technik (z. B. Rohrsysteme, Installationstechnik)
- Verhandlungssicherheit, Eigenverantwortung, hohe Kundenorientierung
- Reisebereitschaft im Vertriebsgebiet (ca. 1 Übernachtung/Woche)
Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:
- Eine verlässliche, bodenständige Führung mit Handschlagqualität
- Ein dynamisches Arbeitsumfeld in einem innovativen Unternehmen
- Ein attraktives Gehaltspaket mit leistungsbezogenen Boni – Wettbewerbsfähige Vergütung mit zusätzlichen Prämien für Ihren Erfolg.
- Einen Dienstwagen, auch zur privaten Nutzung – Ein hochwertiges Fahrzeug für maximale Flexibilität im Berufs- und Privatleben.
- Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten – Schulungen, Coachings und Karriereperspektiven in einem wachsenden Unternehmen.
- Homeoffice und eine hohe Zeitsouveränität – Moderne Arbeitsmodelle für eine optimale Work-Life-Balance.
- Starker Teamgeist und innovative Produkte – Arbeiten in einem dynamischen Umfeld mit hochwertigen Lösungen für die SHK-Branche.
- Werden Sie Teil eines Unternehmens, das Innovation lebt und Verantwortung übernimmt. Aalberts integrated piping systems – winning with people.
Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme – vertraulich und unkompliziert.
Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail oder melden Sie sich für ein erstes Kennenlernen.
Vertrauliche Informationen erhalten, hier klicken.
Uwe Wenzel WW-Personalkonzepte e. K.
+49 (0) 9435 - 50 200 10
uw(at)ww-personal.de
ww-personal.de
Diskretion ist für uns selbstverständlich!