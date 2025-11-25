WW PERSONAL sucht Gebietsverkaufsleiter (m/w/d) Ausführungsort: Region Hamburg / Hannover / Magdeburg Referenz-Nr.: 1366 Mobiles Arbeiten: Ja
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt, suchen wir Sie als
Gebietsverkaufsleiter (m/w/d)
Region Hamburg / Hannover / Magdeburg
Als Gebietsverkaufsleiter (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die strategische und operative Steuerung der Vertriebsaktivitäten in Ihrem Verkaufsgebiet. Ihr Fokus liegt auf der Neukundengewinnung, der Entwicklung langfristiger Kundenbeziehungen und der Umsatzsteigerung im Bereich der SHK-Branche mit Schwerpunkt auf Installationstechnik und Projektgeschäft. Sie sind eine zentrale Schnittstelle zwischen dem Unternehmen, dem Fachhandwerk, Fachplanern und Großhändlern und repräsentieren Aalberts integrated piping systems kompetent und lösungsorientiert.
Ihre Aufgaben
- Vertrieb unserer hochwertigen Rohrverbindungstechnik im dreistufigen Vertriebsweg
- Betreuung und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen im SHK-Fachhandwerk und bei Fachplanern
- Neukundengewinnung sowie Entwicklung neuer Marktpotenziale
- Konsequente Projektverfolgung bei Großinstallateuren und ausschreibenden Stellen
- Umsetzung der Vertriebsstrategie im jeweiligen Vertriebsgebiet
Ihr Profil
- Technische oder kaufmännische Ausbildung mit SHK-Hintergrund, idealerweise als Installateur, Techniker oder Meister
- Mindestens 3–5 Jahre Erfahrung im Vertrieb technischer Produkte, vorzugsweise in der Installationstechnik oder im Vertrieb erklärungsbedürftiger Produkte
- Bestehendes Netzwerk im SHK-Fachhandwerk und Fachgroßhandel
- Sicherer Umgang mit MS Office und Verständnis für Markt- und Branchenanforderungen
- Hohe Vertriebsaffinität (80% Vertrieb, 20% Technik)
- Starke Verhandlungs- und Abschlussfähigkeiten
- Eigenverantwortliche und zielorientierte Arbeitsweise
- Reisebereitschaft (ca. eine Übernachtung pro Woche)
Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:
- Ein dynamisches Arbeitsumfeld in einem innovativen Unternehmen
- Ein attraktives Gehaltspaket mit leistungsbezogenen Boni – Wettbewerbsfähige Vergütung mit zusätzlichen Prämien für Ihren Erfolg.
- Einen Dienstwagen, auch zur privaten Nutzung – Ein hochwertiges Fahrzeug für maximale Flexibilität im Berufs- und Privatleben.
- Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten – Schulungen, Coachings und Karriereperspektiven in einem wachsenden Unternehmen.
- Homeoffice und eine hohe Zeitsouveränität – Moderne Arbeitsmodelle für eine optimale Work-Life-Balance.
- Starker Teamgeist und innovative Produkte – Arbeiten in einem dynamischen Umfeld mit hochwertigen Lösungen für die SHK-Branche.
Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme – vertraulich und unkompliziert.
Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail oder melden Sie sich für ein erstes Kennenlernen.
Vertrauliche Informationen erhalten, hier klicken.
Uwe Wenzel WW-Personalkonzepte e. K.
+49 (0) 9435 - 50 200 10
uw(at)ww-personal.de
ww-personal.de
Diskretion ist für uns selbstverständlich!