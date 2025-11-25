nser Auftraggeber, Aalberts integrated piping systems GmbH, ist ein führender Anbieter innovativer Rohrleitungssysteme für die Branchen Gebäudetechnik, Industrie. Als Teil der global agierenden Aalberts N.V. mit über 14.000 Mitarbeitenden weltweit, verbindet das Unternehmen erstklassige Technologie mit nachhaltigen Lösungen. Die Unternehmenskultur ist geprägt von Innovationsgeist, Eigenverantwortung und einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt, suchen wir Sie als

Gebietsverkaufsleiter (m/w/d)

Region Hamburg / Hannover / Magdeburg

Als Gebietsverkaufsleiter (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die strategische und operative Steuerung der Vertriebsaktivitäten in Ihrem Verkaufsgebiet. Ihr Fokus liegt auf der Neukundengewinnung, der Entwicklung langfristiger Kundenbeziehungen und der Umsatzsteigerung im Bereich der SHK-Branche mit Schwerpunkt auf Installationstechnik und Projektgeschäft. Sie sind eine zentrale Schnittstelle zwischen dem Unternehmen, dem Fachhandwerk, Fachplanern und Großhändlern und repräsentieren Aalberts integrated piping systems kompetent und lösungsorientiert.

Ihre Aufgaben

Vertrieb unserer hochwertigen Rohrverbindungstechnik im dreistufigen Vertriebsweg

Betreuung und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen im SHK-Fachhandwerk und bei Fachplanern

Neukundengewinnung sowie Entwicklung neuer Marktpotenziale

Konsequente Projektverfolgung bei Großinstallateuren und ausschreibenden Stellen

Umsetzung der Vertriebsstrategie im jeweiligen Vertriebsgebiet

Ihr Profil

Technische oder kaufmännische Ausbildung mit SHK-Hintergrund, idealerweise als Installateur, Techniker oder Meister

Mindestens 3–5 Jahre Erfahrung im Vertrieb technischer Produkte, vorzugsweise in der Installationstechnik oder im Vertrieb erklärungsbedürftiger Produkte

Bestehendes Netzwerk im SHK-Fachhandwerk und Fachgroßhandel

Sicherer Umgang mit MS Office und Verständnis für Markt- und Branchenanforderungen

Hohe Vertriebsaffinität (80% Vertrieb, 20% Technik)

Starke Verhandlungs- und Abschlussfähigkeiten

Eigenverantwortliche und zielorientierte Arbeitsweise

Reisebereitschaft (ca. eine Übernachtung pro Woche)

Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:

Ein dynamisches Arbeitsumfeld in einem innovativen Unternehmen

Ein attraktives Gehaltspaket mit leistungsbezogenen Boni – Wettbewerbsfähige Vergütung mit zusätzlichen Prämien für Ihren Erfolg.

Einen Dienstwagen, auch zur privaten Nutzung – Ein hochwertiges Fahrzeug für maximale Flexibilität im Berufs- und Privatleben.

Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten – Schulungen, Coachings und Karriereperspektiven in einem wachsenden Unternehmen.

Homeoffice und eine hohe Zeitsouveränität – Moderne Arbeitsmodelle für eine optimale Work-Life-Balance.

Starker Teamgeist und innovative Produkte – Arbeiten in einem dynamischen Umfeld mit hochwertigen Lösungen für die SHK-Branche.

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme – vertraulich und unkompliziert.

Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail oder melden Sie sich für ein erstes Kennenlernen.

Jetzt bewerben

Uwe Wenzel WW-Personalkonzepte e. K.

+49 (0) 9435 - 50 200 10

uw(at)ww-personal.de

ww-personal.de

Diskretion ist für uns selbstverständlich!