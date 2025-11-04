Unser Auftraggeber ist ein führender genossenschaftlicher Zusammenschluss für SHK-Fachbetriebe in Deutschland. Mehr als 1.200 Mitgliedsbetriebe profitieren von besseren Einkaufskonditionen, Bonusausschüttungen, Zentralregulierung, starken Partnerprogrammen, Weiterbildung, IT- und Marketinglösungen sowie rechtlicher und betriebswirtschaftlicher Unterstützung. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Betriebe nachhaltig zu sichern.

Damit dieser Nutzen auch vor Ort ankommt, suchen wir Sie als Business Developer (m/w/d) – eine Persönlichkeit, die Mitglieder aktiviert, Netzwerke bewegt und den Verbund in der Region nach vorne bringt.

Business Developer (m/w/d) Mitgliedermanagement NRW - Fokus Plz Gebiet 5 und Ostwestfalen

In dieser Funktion gestalten Sie die Zukunft des Handwerks aktiv mit. Sie bringen Betriebe zusammen, machen den Nutzen der Gemeinschaft erlebbar und verwandeln Einzelkämpfer in ein starkes Netzwerk. Ihre Mission ist es, Bewegung in die Region zu bringen – nicht mit Verwaltung, sondern mit Ideen, Tatkraft und Überzeugungskraft. Hier zählt nicht das Abwarten, sondern der Wille, etwas voranzutreiben und gemeinsam mehr zu erreichen.

Ihre Aufgaben

Aktivieren statt verwalten: Mitgliedsbetriebe gezielt in Bewegung bringen – Services nutzen, Bedarfe konzentrieren, an Aktionen teilnehmen (statt Einzelkämpfer-Bestellungen).

Schwarmintelligenz heben: Sie übersetzen den Verbundnutzen in klaren Mehrwert und konkrete nächste Schritte.

Wachstum treiben: Viele qualifizierte Termine, Neumitglieder gewinnen, Industrie- und Partnerprogramme vor Ort platzieren.

Wir-Gefühl schärfen: Aus „Wir vs. die Zentrale“ wird ein Wir – mit Beispielen, Erfolgsstories und sauberem Follow-up.

Ihr Profil

Sie bringen Vertriebserfahrung mit, idealerweise aus einem Umfeld, in dem es darum geht, Dienstleistungen oder Konzepte überzeugend zu vermitteln. Technikaffinität ist willkommen, entscheidend ist jedoch die Fähigkeit, Nutzen klar herauszustellen.

Sie arbeiten aktiv, zielorientiert und mit hoher Schlagzahl. Gleichzeitig sind Sie empathisch genug, Vertrauen aufzubauen, und unternehmerisch genug, Ihre Region eigenständig wie ein eignes Geschäft zu entwickeln.

Sie haben bereits gezeigt, dass Sie Menschen gewinnen und motivieren können – sei es durch Beratung, Netzwerkarbeit oder im lösungsorientierten Vertrieb. Eine Nähe zum Handwerk ist von Vorteil, aber keine zwingende Voraussetzung.

Sie treten klar und verbindlich auf, motivieren statt zu verwalten und schaffen es, Betriebe in Bewegung zu bringen und für die Vorteile des Verbunds zu begeistern.

Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:

Sie gestalten Ihre Region eigenständig mit, unterstützt durch ein starkes Backoffice

Homeoffice & Außendienst – mit viel Gestaltungsspielraum für Ihre Zeitplanung

Echte Familienfreundlichkeit- Zertifiziert und gelebt – mit flexiblen Arbeitszeiten und Rücksicht auf Ihr Privatleben

Miteinander auf Augenhöhe, Flache Hierarchien, direkte Wege und das „Du“ bis zum Vorstand

Dienstwagen zur privaten Nutzung, moderne Tools, betriebliche Altersvorsorge

Sicher & zukunftsfest Unbefristeter Vertrag in einer stabilen Branche – mit fairer, leistungsgerechter Vergütung

Teamkultur pur: Gemeinsame Events, Austauschformate und echte Zusammenarbeit

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme – vertraulich und unkompliziert.

Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail oder melden Sie sich für ein erstes Kennenlernen.

Uwe Wenzel WW-Personalkonzepte e. K.

+49 (0) 9435 - 50 200 10

uw(at)ww-personal.de

ww-personal.de

Diskretion ist für uns selbstverständlich!