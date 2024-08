Unser Mandant ist ein marktführendes deutsches Unternehmen, dessen Kernkompetenz in der Entwicklung, Produktion und im Vertrieb zukunftsweisender und energiesparender Warmwasserlösungen liegt. Verantwortungsbewusstes Handeln, der Blick auf die effiziente Verwendung von Energie und Ressourcen, sowie die ständige Suche nach Verbesserungen, haben den Erfolgskurs des Unternehmens nachhaltig bestimmt.

Für die Betreuung von Bestandskunden und die Gewinnung neuer Partner suchen wir im Namen unseres Mandanten zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Account Manager (m/w/d) Sanitär- Rhein-Ruhr

NRW - Fokus Ruhrgebiet

In dieser Funktion unterstützen Sie, als Spezialist für energieeffiziente Warmwasserversorgung, die Energiewende in der Gebäudetechnik, unter dem Ziel der Klimaneutralität. Sie geben Impulse beim Neubau und bei der Sanierung von Gebäuden, wenn es um energie- und wassersparende Lösungen geht. Sie begleiten die Gebäudewirtschaft und das Fachhandwerk aktiv auf dem Weg in die Energiewende sowie bei der Umstellung auf eine nachhaltige Warmwasserversorgung.

Ihre Aufgaben

Präsentation und Verkauf von zukunftsweisenden Warmwassergeräten und -lösungen in der Gebäudewirtschaft, bei Planern, im Handwerk und dem Fachgroßhandel

Neukundengewinnung zum nachhaltigen Ausbau der Marktanteile

Entwicklung und Betreuung von regionalen Vertriebsnetzwerken

Betreuung, Durchführung von Schulungen, Events, Hausmessen, Workshops

Markt- und Wettbewerbsbeobachtung, Umsatz- und Margenverantwortung

Ihr Profil

Sie kennen den erfolgreichen Vertrieb von Produkten und Programmen in der Haus- und Gebäudetechnik

Sie sind erfahren in der Entwicklung und Steuerung eines Vertriebsgebietes, dass Sie eigenverantwortlich führen

Sie verfügen über eine Ausbildung zum Heizungs-/Sanitär- oder Elektroinstallateur gerne mit Zusatzqualifikation oder haben eine kaufmännische Ausbildung mit entsprechendem technischem Hintergrund absolviert

Mit Kreativität und neuen Ideen begeistern sie ihre Kunden

Sie können sich gut organisieren und verfolgen leidenschaftlich ihre Ziele

Als Macher der Vertriebsregion gestalten Sie ihre Freiräume und übernehmen Verantwortung

Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:

Eine Aufgabe in der Sie einen wertvollen Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz leisten und helfen unsere Klimaziele zu reduzieren

Einen modernen Arbeitsplatz in dem Sie Ihre Aktivitäten flexibel und selbstbestimmt gestalten können, inklusive einer strukturierten Einarbeitung und attraktiver Weiterbildungsangebote

Ein kompetentes und professionelles Team in einer klaren, unkomplizierten und modernen Unternehmenskultur

Teamevents, ein starkes Miteinander und eine individuelle Gesundheitsvorsorge

Ein attraktives, leistungsorientiertes Gehalt, ein Dienstwagen zur privaten Nutzung und Sozialleistungen eines erfolgreichen Unternehmens

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen (Anschreiben inkl. Gehaltsvorstellung und Kündigungsfrist, Lebenslauf, Zeugnisse) unter Angabe der oben genannten Referenznummer ausschließlich per eMail an: bewerbung(at)ww-personal.de oder bewerben Sie sich direkt über unsere Onlinebewerbungs-Funktion.

Uwe Wenzel WW-Personalkonzepte e. K.

+49 (0) 9435 - 50 200 10

uw(at)ww-personal.de

ww-personal.de

Diskretion ist für uns selbstverständlich!