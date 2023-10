AUSTRIA EMAIL ist Teil der familiengeführten GROUPE ATLANTIC – dem führenden europäischen Anbieter von Wärmepumpen und elektrischen Heizungslösungen.

AUSTRIA EMAIL gehört in Deutschland zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen der SHK-Branche. Mit unserem breiten Portfolio an Speichern, elektrischen Warmwasserbereitern und innovativen Wärmepumpen haben wir uns als maßgebenden Markenhersteller in Deutschland etabliert.

Wenn Sie an unserem Wachstum mitwirken möchten und verantwortungsvolle und vielseitige Aufgaben sowie gute Entwicklungsperspektiven suchen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung für die Position

Account Manager (m/w/d) Heizungstechnik - Rhein-Neckar Plz 67, 68, 76

Region Mannheim - Kaiserslautern - Mannheim

Diese Position umfasst die die Betreuung der Bestands- sowie die Akquise von Neukunden der Austria Email. Unser/e Wunschkandidat/in bringt Erfahrung im Außendienst und in der Firmen- und Produktpräsentation mit, geht proaktiv auf Kunden zu und arbeitet intern, wie extern wertschätzend mit unseren Kunden und Partnern zusammen.

Ihre Aufgaben

Vorvermarktung der Produktpalette durch Bearbeitung technischer / kaufmännischer Fragestellungen und Erarbeitung kundenspezifischer, technischer Lösungen für unterschiedliche Zielgruppen

Entwicklung eines Netzwerkes und Sicherstellung der regionalen Marktdurchdringung beim Produktentscheider

Besuch und Betreuung der Bestandskunden, sowie Akquisition von Neukunden

Akquirieren von Projekten und Projektverfolgung

Betreuung, Durchführung von regionalen Schulungen/Webinaren, Messen, Workshops, Teilnahme an Kundenveranstaltungen und Werksbesuchen

Ihr Profil

Sie verfügen über eine abgeschlossene technische Ausbildung (z. B. als Zentralheizungs- und LüftungsbauerIn) oder eine kaufmännische Ausbildung mit technischem Hintergrund

Sie haben mindestens 3 Jahre Vertriebserfahrung in der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche - bevorzugt im Bereich Wärmeerzeuger (idealerweise Wärmepumpen)

Alternativ begrüßen wir auch QuereinsteigerInnen aus der Heiztechnikbranche mit ähnlichen Qualifikationen.

Kenntnisse und Erfahrung im Vorverkauf und mehrstufigen Vertrieb sind von großem Vorteil - dabei steht der Vorverkauf beispielsweise bei Heizungsfirmen im Vordergrund

Sie sind ein kommunikatives Verkaufstalent mit Freude am aktiven Kundenkontakt

Flexibel, sicher und eloquent im Auftreten, das sind Sie

Unternehmerisches Denken und eine eigenverantwortliche und ergebnisorientierte Arbeitsweise zeichnen Sie aus

Sie sprechen Englisch. Das ist von vorteilhaft, aber keine Bedingung

MS Office und seine Anwendungen sind Ihnen geläufig

Sie verfügen über einen Führerschein der Klasse B

Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:

Ein zukunftsorientiertes Produktportfolio und das Potential zur Markführerschaft in allen Produktgruppen

Ein starkes, qualifiziertes und team- und erfolgsorientiertes Vertriebsteam

Ein verantwortungsvolles und spannendes Aufgabengebiet mit Eigenverantwortung

Gestaltungsspielraum und flache Hierarchien

Ein ausgezeichnetes Betriebsklima, Anerkennung und Wertschätzung in einer kooperativen Führungskultur

Eine umfangreiche Einarbeitungsphase im internationalen Kontext mit spezifischen Weiterbildungsmöglichkeiten

Einen gesicherten Arbeitsplatz in einem sehr erfolgreichen internationalen und schnellwachsenden Unternehmen

Ein Firmenfahrzeug zur privaten Nutzung, ein modern ausgestattetes Homeoffice und ein attraktives Gehalt

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen (Anschreiben inkl. Gehaltsvorstellung und Kündigungsfrist, Lebenslauf, Zeugnisse) unter Angabe der oben genannten Referenznummer ausschließlich per eMail an: bewerbung(at)ww-personal.de oder bewerben Sie sich direkt über unsere Onlinebewerbungs-Funktion.

Uwe Wenzel WW-Personalkonzepte e. K.

+49 (0) 9435 - 50 200 10

uw(at)ww-personal.de

ww-personal.de

Diskretion ist für uns selbstverständlich!