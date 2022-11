WW PERSONAL sucht Key Account (m/w/d) Mitgliedermanagement und -entwicklung Ausführungsort: Bayern - Postleitzahlregionen 90-94 und 80-87 Referenz-Nr.: 1261 Homeoffice: Ja

Unser Mandant ist ein erfolgreiches Netzwerk selbstbestimmter Handwerks-unternehmerinnen und -unternehmer, die ihre Kompetenzen im Einkauf, Marketing, Service und Erfahrungsaustausch teilen und weiterentwickeln. Mit mehr als 1.000 Mitgliedern aus der Sanitär-Heizung-Klimabranche in Deutschland, Österreich und Luxemburg gestaltet der Verbund aktiv die Zukunft des Handwerks. Die Zentrale mit Hauptsitz in Bruchsal, entwickelt klare und moderne Gemeinschaftskonzepte für die Verbundmitglieder und setzt diese dann in die Tat um.