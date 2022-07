WW Personal sucht Account Manager (m/w/d) Heizungstechnik - NRW Ausführungsort: Nordrhein - Westfalen Referenz-Nr.: 1253 Homeoffice: Ja

AUSTRIA EMAIL ist Teil der familiengeführten GROUPE ATLANTIC – dem führenden europäischen Anbieter von Wärmepumpen und elektrischen Heizungslösungen. AUSTRIA EMAIL gehört in Deutschland zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen der SHK-Branche. Mit unserem breiten Portfolio an Speichern, elektrischen Warmwasserbereitern und innovativen Wärmepumpen haben wir uns als maßgebenden Markenhersteller in Deutschland etabliert.