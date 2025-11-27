WW PERSONAL sucht Vertriebsleiter (m/w/d) Sanitär Deutschland - Premium-Armaturen für Bad und Küche Ausführungsort: Deutschland, Remote Referenz-Nr.: 1388 Mobiles Arbeiten: Ja
Zum Ausbau des Deutschlandgeschäfts suchen wir eine vertriebsstarke Führungspersönlichkeit, die Marktpräsenz und Vertriebsteam gleichermaßen steuert und weiterentwickelt.
Vertriebsleiter (m/w/d) Sanitär Deutschland - Premium-Armaturen für Bad und Küche
Deutschland, Remote
Sie sind der Kopf und das Herz eines wachsenden Premium-Herstellers im deutschen Markt. Ihre Aufgabe: das, was Menschen täglich berührt – Design, Wasser, Funktion – sichtbar zu machen. Sie entwickeln das Geschäft mit hochwertigen Armaturen weiter, führen ein engagiertes Vertriebsteam und schaffen Strukturen, die Markenwert und Marktpräsenz gleichermaßen stärken.
Mit Gespür für Menschen, Zahlen und Märkte bauen Sie Brücken zwischen Fachhandel, Handwerk und Endkunde – und machen aus Qualität eine Haltung: kompromisslos, verlässlich, inspirierend.
Ihre Aufgaben
- Gesamtverantwortung für den Vertriebskanal Sanitär in Deutschland mit Fokus auf Fachgroßhandel, Fachhandwerk und zukünftig Projektgeschäft
- Betreuung zentraler Handelspartner und Einkaufsverbände auf Entscheider¬ebene
- Führung und Weiterentwicklung der regionalen Außendienstmitarbeiter und Handelsvertreter
- Ausbau der Marken- und Produktpräsenz im Markt, insbesondere im Bad- und Sanitärumfeld
- Entwicklung und Umsetzung von Vertriebsstrategien sowie enge Zusammenarbeit mit Marketing und Produktmanagement
Ihr Profil
- Kaufmännische oder technische Ausbildung – idealerweise im Bereich Sanitär-, Heizungs- oder Gebäudetechnik
- Mehrjährige Erfahrung im Markenvertrieb erklärungsbedürftiger Produkte über den mehrstufigen Vertriebsweg
- Sicheres Auftreten auf Managementebene sowie Kommunikationsstärke im Umgang mit Einkaufsleitern und Geschäftsführern
- Erste Führungserfahrung (Teamleitung oder Außendienststeuerung) – wir sprechen bewusst auch Kandidaten aus der zweiten Reihe an
- Eigenverantwortliche, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise
Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:
- Verantwortungsvolle Vertriebsposition mit Gestaltungsspielraum und direkter Berichtslinie zur Geschäftsführung
- Hochwertige Markenprodukte, starke Marktposition und langfristige Perspektive in einem internationalen Umfeld
- Dienstwagen auch zur privaten Nutzung sowie attraktive Rahmenbedingungen
- Wertschätzung und respektvoller Umgang
- Klare Strukturen und definierte Zuständigkeiten
- Verlässliche werteorientierte Führung
- Hybrides Arbeiten
Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme – vertraulich und unkompliziert.
Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail oder melden Sie sich für ein erstes Kennenlernen.
Uwe Wenzel WW-Personalkonzepte e. K.
+49 (0) 9435 - 50 200 10
uw(at)ww-personal.de
ww-personal.de
Diskretion ist für uns selbstverständlich!