Unser Mandant ist ein international tätiger Hersteller hochwertiger Armaturen und Systemlösungen für Bad und Küche. Das Unternehmen steht für Design, Präzision und Qualität „Made in Europe“ und vertreibt seine Produkte über den mehrstufigen Vertriebsweg – mit Fokus auf Fachgroßhandel, Fachhandwerk und ausgewählte Handelspartner.

Zum Ausbau des Deutschlandgeschäfts suchen wir eine vertriebsstarke Führungspersönlichkeit, die Marktpräsenz und Vertriebsteam gleichermaßen steuert und weiterentwickelt.

Vertriebsleiter (m/w/d) Sanitär Deutschland - Premium-Armaturen für Bad und Küche

Deutschland, Remote

Sie sind der Kopf und das Herz eines wachsenden Premium-Herstellers im deutschen Markt. Ihre Aufgabe: das, was Menschen täglich berührt – Design, Wasser, Funktion – sichtbar zu machen. Sie entwickeln das Geschäft mit hochwertigen Armaturen weiter, führen ein engagiertes Vertriebsteam und schaffen Strukturen, die Markenwert und Marktpräsenz gleichermaßen stärken.

Mit Gespür für Menschen, Zahlen und Märkte bauen Sie Brücken zwischen Fachhandel, Handwerk und Endkunde – und machen aus Qualität eine Haltung: kompromisslos, verlässlich, inspirierend.

Ihre Aufgaben

Gesamtverantwortung für den Vertriebskanal Sanitär in Deutschland mit Fokus auf Fachgroßhandel, Fachhandwerk und zukünftig Projektgeschäft

Betreuung zentraler Handelspartner und Einkaufsverbände auf Entscheider¬ebene

Führung und Weiterentwicklung der regionalen Außendienstmitarbeiter und Handelsvertreter

Ausbau der Marken- und Produktpräsenz im Markt, insbesondere im Bad- und Sanitärumfeld

Entwicklung und Umsetzung von Vertriebsstrategien sowie enge Zusammenarbeit mit Marketing und Produktmanagement

Ihr Profil

Kaufmännische oder technische Ausbildung – idealerweise im Bereich Sanitär-, Heizungs- oder Gebäudetechnik

Mehrjährige Erfahrung im Markenvertrieb erklärungsbedürftiger Produkte über den mehrstufigen Vertriebsweg

Sicheres Auftreten auf Managementebene sowie Kommunikationsstärke im Umgang mit Einkaufsleitern und Geschäftsführern

Erste Führungserfahrung (Teamleitung oder Außendienststeuerung) – wir sprechen bewusst auch Kandidaten aus der zweiten Reihe an

Eigenverantwortliche, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise

Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:

Verantwortungsvolle Vertriebsposition mit Gestaltungsspielraum und direkter Berichtslinie zur Geschäftsführung

Hochwertige Markenprodukte, starke Marktposition und langfristige Perspektive in einem internationalen Umfeld

Dienstwagen auch zur privaten Nutzung sowie attraktive Rahmenbedingungen

Wertschätzung und respektvoller Umgang

Klare Strukturen und definierte Zuständigkeiten

Verlässliche werteorientierte Führung

Hybrides Arbeiten

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme – vertraulich und unkompliziert.

Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail oder melden Sie sich für ein erstes Kennenlernen.

Uwe Wenzel WW-Personalkonzepte e. K.

+49 (0) 9435 - 50 200 10

uw(at)ww-personal.de

ww-personal.de

Diskretion ist für uns selbstverständlich!