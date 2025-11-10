WW PERSONAL sucht Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) im Außendienst Heizungs- und Gebäudetechnik Ausführungsort: Brandenburg / Mecklenburg Referenz-Nr.: 1372 Mobiles Arbeiten: Ja
Im Rahmen der Nachfolge für das sehr erfolgreiche Vertriebsgebiet in Brandenburg / Mecklenburg suchen wir Sie als
Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) im Außendienst Heizungs- und Gebäudetechnik
Brandenburg / Mecklenburg
Ihre Aufgaben
- Präsentation und Verkauf von innovativer und zukunftsweisender Heizlösungen bei Fachhandwerkern, Ingenieur- und Planungsbüros und dem Fachgroßhandel
- Neukundengewinnung zum nachhaltigen Ausbau der Marktanteile
- Aktiver Verkauf von Produkten und Dienstleistungen
- Entwicklung und Betreuung von regionalen Vertriebsnetzwerken
- Betreuung, Durchführung von Schulungen, Events, Hausmessen, Workshops
- Markt- und Wettbewerbsbeobachtung, Umsatz- und Ertragsverantwortung
Ihr Profil
- Sie kennen den erfolgreichen Vertrieb von Produkten und Programmen der Heizungs- und Gebäudetechnik
- Sie sind erfahren in der Entwicklung und Steuerung eines Vertriebsgebietes, dass Sie eigenverantwortlich führen
- Sie verfügen über eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker, gerne mit Zusatzqualifikation oder haben eine kaufmännische Ausbildung mit technischem Hintergrund absolviert
- Mit Kreativität und neuen Ideen begeistern sie ihre Ansprechpartner und Kunden
- Sie können sich gut organisieren und verfolgen leidenschaftlich ihre Ziele
- Als Macher der Vertriebsregion gestalten Sie ihre Freiräume und übernehmen Verantwortung
Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:
- Eine Aufgabe in der Sie einen wertvollen Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz leisten und helfen CO2 Emissionen zu reduzieren
- Einen Arbeitsplatz in dem Sie Ihre Aktivitäten flexibel und selbstbestimmt gestalten können
- Ein kompetentes und professionelles Team in einer klaren, unkomplizierten und modernen Unternehmenskultur
- Teamevents, ein starkes Miteinander und eine individuelle Gesundheitsvorsorge
- Ein attraktives, leistungsorientiertes Gehalt, ein Dienstwagen zur privaten Nutzung und Sozialleistungen eines erfolgreichen Unternehmens
Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme – vertraulich und unkompliziert.
Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail oder melden Sie sich für ein erstes Kennenlernen.
Vertrauliche Informationen erhalten, hier klicken.
Uwe Wenzel WW-Personalkonzepte e. K.
+49 (0) 9435 - 50 200 10
uw(at)ww-personal.de
ww-personal.de
Diskretion ist für uns selbstverständlich!