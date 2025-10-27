Unser Mandant ist einer der führenden deutschen Anbieter hochwertiger Heiztechnik mit einem umfangreichen Programm besonders energiesparender und technisch neuartiger, zukunftsorientierter Heizlösungen und Teil einer weltweit agierenden Unternehmensgruppe. Wirtschaftlichkeit, Qualität, Kundennähe und absolute Zuverlässigkeit, gehören genauso zum Unternehmensleitbild, wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Im Rahmen der Nachfolge für das sehr erfolgreiche Vertriebsgebiet in Brandenburg / Mecklenburg suchen wir Sie als

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) im Außendienst Heizungs- und Gebäudetechnik

Brandenburg / Mecklenburg

Ihre Aufgaben

Präsentation und Verkauf von innovativer und zukunftsweisender Heizlösungen bei Fachhandwerkern, Ingenieur- und Planungsbüros und dem Fachgroßhandel

Neukundengewinnung zum nachhaltigen Ausbau der Marktanteile

Aktiver Verkauf von Produkten und Dienstleistungen

Entwicklung und Betreuung von regionalen Vertriebsnetzwerken

Betreuung, Durchführung von Schulungen, Events, Hausmessen, Workshops

Markt- und Wettbewerbsbeobachtung, Umsatz- und Ertragsverantwortung

Ihr Profil

Sie kennen den erfolgreichen Vertrieb von Produkten und Programmen der Heizungs- und Gebäudetechnik

Sie sind erfahren in der Entwicklung und Steuerung eines Vertriebsgebietes, dass Sie eigenverantwortlich führen

Sie verfügen über eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker, gerne mit Zusatzqualifikation oder haben eine kaufmännische Ausbildung mit technischem Hintergrund absolviert

Mit Kreativität und neuen Ideen begeistern sie ihre Ansprechpartner und Kunden

Sie können sich gut organisieren und verfolgen leidenschaftlich ihre Ziele

Als Macher der Vertriebsregion gestalten Sie ihre Freiräume und übernehmen Verantwortung

Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:

Eine Aufgabe in der Sie einen wertvollen Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz leisten und helfen CO2 Emissionen zu reduzieren

Einen Arbeitsplatz in dem Sie Ihre Aktivitäten flexibel und selbstbestimmt gestalten können

Ein kompetentes und professionelles Team in einer klaren, unkomplizierten und modernen Unternehmenskultur

Teamevents, ein starkes Miteinander und eine individuelle Gesundheitsvorsorge

Ein attraktives, leistungsorientiertes Gehalt, ein Dienstwagen zur privaten Nutzung und Sozialleistungen eines erfolgreichen Unternehmens

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme – vertraulich und unkompliziert.

Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail oder melden Sie sich für ein erstes Kennenlernen.

Uwe Wenzel WW-Personalkonzepte e. K.

+49 (0) 9435 - 50 200 10

uw(at)ww-personal.de

ww-personal.de

Diskretion ist für uns selbstverständlich!