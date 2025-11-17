Unser Auftraggeber ist ein erfolgreiches, mittelständisches Familienunternehmen, das seit Jahrzehnten innovative Lösungen in der Wasseraufbereitung entwickelt und produziert. Ziel ist es, nachhaltige, effiziente und praxisnahe Technologien zu liefern, die im Fachhandwerk und Fachgroßhandel gleichermaßen überzeugen.

In einem Markt mit starker Wettbewerbsdichte zählt dabei vor allem eines: vertrauensvolle Beziehungen und echte Überzeugungsarbeit im persönlichen Kontakt.

Vertriebsmitarbeiter / Fachberater im Außendienst (m/w/d) Südbayern (Oberland)

Vertriebsgebiet Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau

In dieser Region, die bewusst kompakt gehalten ist, übernehmen Sie Verantwortung für bestehende und neue Kunden im Fachhandwerk und Fachgroßhandel. Sie sind präsent, sichtbar und nah dran – mit technischem Verständnis und klarer Vertriebsorientierung.

Gerade im SHK-Vertrieb ist Marktkenntnis durch persönliche Präsenz entscheidend. Diese Aufgabe richtet sich an Menschen, die im regionalen Netzwerk verwurzelt sind, sich im Fachgroßhandel und Handwerk auskennen und Lust haben, Verantwortung für „ihre Region“ zu übernehmen – ohne weite Anfahrten, ohne ständige Reisetätigkeit, aber mit echter Gestaltungsmöglichkeit.

Ihre Aufgaben

Aktive Betreuung und Weiterentwicklung von Bestandskunden im Fachhandwerk und Großhandel

Gewinnung neuer Fachpartner durch persönliche Ansprache und lösungsorientierte Beratung

Durchführung von Produktpräsentationen und Schulungen

Markt- und Wettbewerbsbeobachtung im Vertriebsgebiet

Teilnahme an regionalen Branchentagen und Fachmessen

Ihr Profil

Mehrjährige Erfahrung im Vertrieb – idealerweise im SHK-Bereich oder in der Haustechnik

Handwerkliche oder technische Basis (z. B. Anlagenmechaniker, Gas-/Wasserinstallateur, Techniker, Meister)

Freude am direkten Kundenkontakt und an aktiver Marktbearbeitung

Eigenverantwortliche, strukturierte Arbeitsweise mit Sinn für Qualität und Verbindlichkeit

Gute Kenntnisse in CRM-Systemen und sicherer Umgang mit MS Office

Wohnsitz möglichst im oder nahe dem Vertriebsgebiet Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau

Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:

Attraktives Fixgehalt mit erfolgsabhängiger Komponente

Firmenwagen auch zur privaten Nutzung

Mobiles Arbeiten mit hoher Eigenverantwortung

30 Tage Urlaub und umfassende Sozialleistungen

Intensive Einarbeitung und laufende Produktschulungen

Mittelständisches Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen, Teamgeist und direktem Draht zur Geschäftsleitung

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme – vertraulich und unkompliziert.

Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail oder melden Sie sich für ein erstes Kennenlernen.

Uwe Wenzel WW-Personalkonzepte e. K.

+49 (0) 9435 - 50 200 10

uw(at)ww-personal.de

ww-personal.de

Diskretion ist für uns selbstverständlich!