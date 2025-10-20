WW PERSONAL sucht Vertriebsmitarbeiter / Fachberater im Außendienst (m/w/d) Südbayern (Oberland) Ausführungsort: Vertriebsgebiet Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau Referenz-Nr.: 1387 Mobiles Arbeiten: Ja
In einem Markt mit starker Wettbewerbsdichte zählt dabei vor allem eines: vertrauensvolle Beziehungen und echte Überzeugungsarbeit im persönlichen Kontakt.
Vertriebsmitarbeiter / Fachberater im Außendienst (m/w/d) Südbayern (Oberland)
Vertriebsgebiet Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau
In dieser Region, die bewusst kompakt gehalten ist, übernehmen Sie Verantwortung für bestehende und neue Kunden im Fachhandwerk und Fachgroßhandel. Sie sind präsent, sichtbar und nah dran – mit technischem Verständnis und klarer Vertriebsorientierung.
Gerade im SHK-Vertrieb ist Marktkenntnis durch persönliche Präsenz entscheidend. Diese Aufgabe richtet sich an Menschen, die im regionalen Netzwerk verwurzelt sind, sich im Fachgroßhandel und Handwerk auskennen und Lust haben, Verantwortung für „ihre Region“ zu übernehmen – ohne weite Anfahrten, ohne ständige Reisetätigkeit, aber mit echter Gestaltungsmöglichkeit.
Ihre Aufgaben
- Aktive Betreuung und Weiterentwicklung von Bestandskunden im Fachhandwerk und Großhandel
- Gewinnung neuer Fachpartner durch persönliche Ansprache und lösungsorientierte Beratung
- Durchführung von Produktpräsentationen und Schulungen
- Markt- und Wettbewerbsbeobachtung im Vertriebsgebiet
- Teilnahme an regionalen Branchentagen und Fachmessen
Ihr Profil
- Mehrjährige Erfahrung im Vertrieb – idealerweise im SHK-Bereich oder in der Haustechnik
- Handwerkliche oder technische Basis (z. B. Anlagenmechaniker, Gas-/Wasserinstallateur, Techniker, Meister)
- Freude am direkten Kundenkontakt und an aktiver Marktbearbeitung
- Eigenverantwortliche, strukturierte Arbeitsweise mit Sinn für Qualität und Verbindlichkeit
- Gute Kenntnisse in CRM-Systemen und sicherer Umgang mit MS Office
- Wohnsitz möglichst im oder nahe dem Vertriebsgebiet Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau
Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:
- Attraktives Fixgehalt mit erfolgsabhängiger Komponente
- Firmenwagen auch zur privaten Nutzung
- Mobiles Arbeiten mit hoher Eigenverantwortung
- 30 Tage Urlaub und umfassende Sozialleistungen
- Intensive Einarbeitung und laufende Produktschulungen
- Mittelständisches Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen, Teamgeist und direktem Draht zur Geschäftsleitung
Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme – vertraulich und unkompliziert.
Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail oder melden Sie sich für ein erstes Kennenlernen.
Vertrauliche Informationen erhalten, hier klicken.
Uwe Wenzel WW-Personalkonzepte e. K.
+49 (0) 9435 - 50 200 10
uw(at)ww-personal.de
ww-personal.de
Diskretion ist für uns selbstverständlich!