Pressemeldung

Im Badbuch 2021/2022, dem Produktkatalog des WUPPER­RING, sind die aktuellen FORMAT Produkte für den Sanitärbereich anschaulich in Komplettbadlösungen dargestellt - von Sanitärkeramik über Bade- und Duschwannen sowie Armaturen und Brausen bis hin zu Accessoires, Badmöbeln, Heizkörpern und Spiegelschränken, einschließlich Lösungen für das barrierefreie Bad.

„Ziel ist es, den Endkunden der Haustechnik-Händler mit dem neuen Badbuch Inspirationen zu den vielfältigen Möglichkeiten zu geben, wie aus dem Bad eine Wohlfühloase geschaffen werden kann“, erklärt Anna Rutkowski, Marketingverantwortliche in der E/D/E Haustechnik.

Im aktuellen Badbuch können die Kunden die neuen Produktreihen FORMAT Basic und FORMAT Premium entdecken sowie zahlreiche andere Produkte, wie die FORMAT Tec Duschrinnen und die FORMAT Therm Heizkörper.

Eingebettet in die neue Eigenmarkenstrategie

Der Produktkatalog des WUPPER-RING greift das im Zuge der neuen Eigenmarkenstrategie entwickelte Erscheinungsbild von FORMAT auf. Dadurch sollen der Wiedererkennungswert gestärkt und eine klare Orientierung in allen Broschüren und Online-Medien geboten werden. Die jeweiligen Produktbereiche im Badbuch sind in einem neu entwickelten Farbsystem abgebildet. Die Sanitärprodukte sind in Grau-Weißtönen gehalten - je dunkler die Farbe, desto hochpreisiger das Produkt -, die Heizungs- sowie Installationsprodukte in Blautönen.

Mit Hilfe großer Milieubilder auf den Kapiteleinstiegsseiten wird das Sanitärsortiment dem Leser ansprechend dargestellt und soll inspirieren sowie die Vorstellungskraft anregen.

Die im Badbuch integrierten QR-Codes leiten direkt auf die FORMAT Website (www.format.eu), auf der weitere Informationen zu den Produktlinien zu finden sind. Leser des neuen Badbuchs finden zudem auf der Rückseite - wie auch bei jeder anderen FORMAT Broschüre - eine Übersicht der Marken-Vielfalt der FORMAT Familie - inklusive einer kurzen Erläuterung.