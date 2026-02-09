1.500 Seiten, 40.000 Produkte - von A wie Absperrarmatur bis Z wie Zentralstaubsauger

WS-Bestseller neu aufgelegt: Der Haustechnik-Katalog 2026/2027 ist da

Der neue Haustechnik-Katalog 2026/2027 von WS Weinmann & Schanz ist erschienen – und bietet weit mehr als eine reine Produktsammlung. Auf über 1.500 Seiten mit rund 40.000 Produkten aus Installation, Heizung, Klima und Sanitär dient er als praxisorientiertes Arbeitsmittel für den gesamten SHK-Alltag – von der Erstinstallation bis zur Modernisierung.

Die klare Struktur in 12 übersichtlichen Kapiteln – von Fittings und Rohren über Absperrarmaturen, Wasser- und Abwassertechnik, Speicher, Pumpen und Wärmeerzeuger bis hin zu Sanitär und Zentralstaubsaugeranlagen – ermöglicht eine schnelle Produktauswahl und sichere Planung. SHK-Betriebe profitieren von weniger Suchaufwand, mehr Planungssicherheit und einer effizienten Material- und Angebotsorganisation.

Der Haustechnik-Katalog ist als gedruckte Ausgabe sowie hier als online durchsuchbare Version verfügbar.