Die WRW Pipes GmbH mit Sitz in Ahlen produziert Mehrschichtverbundrohre für Trinkwasser- und Sanitärinstallationen. Als international tätiges Unternehmen stehen wir unter den Top Ten der Rohrproduzenten in Europa.

Um diesen Erfolg auch langfristig zu sichern, spielen unsere Mitarbeiter:innen eine zentrale Rolle. In unserem Team arbeiten hervorragend ausgebildete Fachleute in zukunftssicheren Berufsbildern Hand in Hand.

Zur weiteren Expansion unseres innovativen Unternehmens suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen/-e

Mitarbeiter/-in im Vertriebsinnendienst (m/w/d)

Ihre Verantwortung:

Telefonische Kundenbetreuung und -beratung sowie Schriftverkehr

Telefonakquise und Neukundengewinnung

Auftragsabwicklung sowie deren Lieferterminkontrolle und Bestätigung

Rechnungsfreigabe und Gutschriftenerstellung

Erstellung und Nachverfolgung von Angeboten auf Grundlagen von Konditions- und Preisvorgaben

Schnittstelle zu den angrenzenden Abteilungen Einkauf, Arbeitsvorbereitung, Produktion, Logistik und Qualitätsmanagement

Anlage und Pflege der Kunden- und Artikelstammdaten

Mahnverfahren nach Rücksprache mit der Vertriebsleitung

Betreuung von Werksbesuchen

Ihr Profil:

Abgeschlossene kaufmännische oder technische Berufsausbildung mit Schwerpunkt auf Vertriebskenntnisse im SHK-Bereich

Technisches Knowhow für das Sortiment der Heizungs- bzw. Sanitärtechnik

Vertrautheit mit dem 2- / 3-Stufigen Vertriebsweg (D-/A-Region)

Verkaufsstarke Persönlichkeit mit ausgeprägter Kundenorientierung

Teamgeist, Organisationstalent und ein hohes Maß an Eigeninitiative sowie eine strukturierte Arbeitsweise

Zielstrebigkeit, Loyalität & Abschlusssicherheit

Professioneller Umgang mit MS-Office-, CRM- und ERP-Anwendungen

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Unser Angebot:

Sicherheit: durch eine umfassende Einarbeitung, regelmäßiger Wissensaustausch mit erfahrenen Kollegen/Kolleginnen und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten

Fairness: durch eine leistungsgerechte Vergütung in einer zukunftsorientierten Branche, flexible Arbeitszeitmodelle, betriebliche Altersvorsorge, E-Bike Leasing, Kindergartenzuschuss

Perspektiven: einen unbefristeten Arbeitsplatz, abwechslungsreiche Aufgaben mit Wachstumspotential

Atmosphäre: Vertrauen und Wertschätzung innerhalb einer tollen Unternehmenskultur in einem wachsenden Umfeld

Fühlen Sie sich angesprochen?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, …) per E-Mail an bewerbung(at)wrw-pipes.com mit der Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung.