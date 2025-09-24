Vier Stunden praxisnahe Schulung am Gerät erwarten die Teilnehmer der wpnext-Tour von Stiebel Eltron. Deutschlandweit sind im Oktober Schulungstermine verfügbar.
24.09.2025  Pressemeldung

wpnext-Tour 2025: Stiebel Eltron macht das Handwerk fit für die neue Wärmepumpen-Generation

Praxisnahe Schulungstour startet beim Fachgroßhandel

Mit der neuen Wärmepumpengeneration wpnext sorgt Stiebel Eltron für einen Effizienzsprung – bei Technik, Digitalisierung und Installation. Jetzt geht das Unternehmen auf Tour, um genau diese Vorteile in die Praxis zu bringen. An sieben Großhandelsstandorten deutschlandweit finden Schulungen für Fachhandwerker statt. Im Mittelpunkt steht die Installation der neuen Wärmepumpen-Generation. „Mit wpnext haben wir viele Dinge neu gedacht – insbesondere aus der Perspektive des Handwerks. Jetzt geben wir das Wissen direkt an die Leute weiter, die täglich mit unseren Geräten arbeiten“, sagt Stiebel Eltron-Vertriebsgeschäftsführer Burkhard Max.

Die wpnext-Generation wurde sowohl für Anforderungen im Neubau als auch im Bestand entwickelt – inklusive hoher Vorlauftemperaturen, neuem Kältemittel und besonders leisem Betrieb. Zusätzlich stand die Installationsfreundlichkeit beim gesamten Entwicklungsprozess im Fokus. Bei der Schulungstour vermitteln die Trainer aus dem Hause Stiebel Eltron alle Grundlagen zur Installation, Inbetriebnahme und digitalen Steuerung der neuen wpnext-Wärmepumpen. Die SHK-Experten lernen, was die wpnext-Generation auszeichnet und wie sie zügig montiert und in Betrieb genommen wird. Im Mittelpunkt stehen das praktische Arbeiten am Gerät und der direkte Austausch mit den Trainern.

Die Tour führt das Stiebel Eltron-Schulungsteam quer durch die Republik: Husum, Ritterhude, Geilenkirchen, Essen, Fulda/Petersberg, Reutlingen und Augsburg. An jedem Standort finden drei Schulungseinheiten mit maximal 15 Teilnehmern statt. Die Anmeldung erfolgt über die Stiebel Eltron-Toolbox. Die Schulung dauert fünf Stunden und ist so konzipiert, dass sie sich problemlos in den Arbeitsalltag integrieren lässt. Burkhard Max: „Das Handwerk ist der Schlüssel zur Wärmewende. Wir wollen mit der wpnext-Tour da unterstützen, wo es zählt: auf der Baustelle.“

Weitere Infos: www.stiebel-eltron.de/wpnexttour

