wpnext-Tour 2025: Stiebel Eltron macht das Handwerk fit für die neue Wärmepumpen-Generation
Die wpnext-Generation wurde sowohl für Anforderungen im Neubau als auch im Bestand entwickelt – inklusive hoher Vorlauftemperaturen, neuem Kältemittel und besonders leisem Betrieb. Zusätzlich stand die Installationsfreundlichkeit beim gesamten Entwicklungsprozess im Fokus. Bei der Schulungstour vermitteln die Trainer aus dem Hause Stiebel Eltron alle Grundlagen zur Installation, Inbetriebnahme und digitalen Steuerung der neuen wpnext-Wärmepumpen. Die SHK-Experten lernen, was die wpnext-Generation auszeichnet und wie sie zügig montiert und in Betrieb genommen wird. Im Mittelpunkt stehen das praktische Arbeiten am Gerät und der direkte Austausch mit den Trainern.
Die Tour führt das Stiebel Eltron-Schulungsteam quer durch die Republik: Husum, Ritterhude, Geilenkirchen, Essen, Fulda/Petersberg, Reutlingen und Augsburg. An jedem Standort finden drei Schulungseinheiten mit maximal 15 Teilnehmern statt. Die Anmeldung erfolgt über die Stiebel Eltron-Toolbox. Die Schulung dauert fünf Stunden und ist so konzipiert, dass sie sich problemlos in den Arbeitsalltag integrieren lässt. Burkhard Max: „Das Handwerk ist der Schlüssel zur Wärmewende. Wir wollen mit der wpnext-Tour da unterstützen, wo es zählt: auf der Baustelle.“
Weitere Infos: www.stiebel-eltron.de/wpnexttour
Tel.: 0 55 31 / 702 110
Fax: 0 55 31 / 702 95 108
Werkskundendienst:
Tel.: 0 55 31 / 702 111
Fax: 0 55 31 / 702 95 890
Ersatzteil-Verkauf:
Tel.: 0 55 31 / 702 120
Fax: 0 55 31 / 702 95 335