Alle wichtigen haustechnischen Funktionen auf nur gut einem Quadratmeter Aufstellfläche effizient kombiniert: Das ist das LWZ-Integralgerät von Stiebel Eltron. 26 Jahre, nachdem das Unternehmen das erste Gerät dieser Art auf den Markt gebracht hat, punktet die neue Geräteversion nun mit erweitertem Funktionsumfang, neuem Design und dem klimafreundlichen Kältemittel R290. „Das ist eine Weltneuheit: die erste echte Luft-Wasser-Heizungswärmepumpe mit Propan für die Innenaufstellung“, sagt Burkhard Max, Geschäftsführer der Stiebel Eltron Deutschland Vertriebsgesellschaft.

Das Komplettsystem LWZ 05/07 Premium vereint die Funktionen Heizen, Warmwasserbereiten, Lüftung mit Wärmerückgewinnung und Kühlen elegant in nur einem Gerät und ist damit perfekt geeignet für den Einfamilienhaus-Neubau. Mit dem zukunftssicheren Kältemittel R290 ist die neue Geräteversion als Integralgerät und somit auch innenaufgestellte Wärmepumpe ein Novum am Markt.

„Dank unserem ausgeklügelten mehrstufigen Sicherheitskonzept, das bei allen neuen Wärmepumpen der wpnext-Serien zum Einsatz kommt, gibt es bei der Installation nur wenig zu beachten“, sagt Burkhard Max. Mit einem entsprechenden Schutzraum rund um den Luftauslass an der Fassadenseite sind alle notwendigen Vorkehrungen für den Handwerker, auch im Aufstellraum, getroffen. Gleichzeitig sorgt das Kältemittel für eine Effizienzsteigerung der invertergeregelten Wärmepumpe. Die Geräte sind für Gebäude mit Wärmebedarfen bis zu 11 Kilowatt geeignet – damit decken sie die Leistungsanforderungen im Einfamilienhausbereich spielend ab. Einen hohen Warmwasserkomfort garantiert der optional integrierte 235-Liter fassende Warmwasserspeicher. Zusätzlich bietet der integrierte Sommerbypass in der warmen Jahreszeit ein Plus an Komfort: Automatisch wird nachts die kühlere Außenluft am Wärmetauscher vorbei ins Gebäude geführt, so dass keine Wärmeübertragung aus der Abluft stattfindet.

Einfaches Handling und komfortable Installation

Ein umfangreiches Zubehörpaket erleichtert die Installation, so wie beispielsweise das Montagepodest, mit dem die LWZ vor dem Einbringen des Estrichs im Gebäude installiert werden kann und die Rohrführung im Estrich realisiert wird. Auch der Transport in den Aufstellraum ist dank ergonomischem Tragekonzept leicht zu bewerkstelligen. 26 Jahre nach der ersten LWZ-Serie haben die Produktentwickler auch den Austausch bestehender Geräte beachtet: Gleichbleibende Anschlüsse und eine unveränderte Aufstellfläche ermöglichen einen einfachen Wechsel zur neuen LWZ-Generation. Und auch das Design überzeugt: die neue Geräteserie wurde sowohl mit dem if Design Award 2025 als auch dem German Design Award 2025 ausgezeichnet.

Bereits 1999, als Stiebel Eltron die LWZ auf den Markt brachte, war sie ein Novum: Sie war das erste Gerät, das angenehme, saubere Luft, zuverlässige Wärme und hohen Warmwasserkomfort kompakt auf kleinstem Raum liefert. Das macht die LWZ bis heute bei Hausherstellern, Architekten und Bewohnern so beliebt. Mittlerweile sind die Funktionen Kühlen im Sommer und Luftreinigung hinzugekommen. Jetzt fügt sich die neue Version der LWZ mit neuem natürlichen Kältemittel perfekt in die wpnext-Generation ein.

Mehr Informationen zur neuen LWZ Premium gibt es auf der Internetseite von Stiebel Eltron: www.stiebel-eltron.de/lwz-serie