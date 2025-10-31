31.10.2025  Pressemeldung Alle News von KERMI Raumklima

KERMI Raumklima: WOWI-SPECIAL - Platzsparender Hygienespeicher – mit Hydromodul light pro für effiziente Montage

Unsere x-change dynamic pro Wärmepumpen und die passenden Speicherlösungen sind optimal aufeinander abgestimmt. Für den platzsparenden Einbau, besonders bei Sanierungsprojekten, eignet sich der x-buffer flex pipe Hygienespeicher. Er kombiniert Heizwasserspeicherung mit Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip.

Passend zum Hygienespeicher ist als kompakte Schnittstelle zwischen Wärmepumpe, Speicher sowie bauseitiger Hydraulik und Elektrik das Hydromodul light pro verfügbar. Es ist ausgestattet mit einer Pufferladegruppe und bis zu zwei konfigurierbaren Heizkreisen, optional mit Zirkulation, und wird werkseitig elektrisch und hydraulisch vormontiert geliefert – für eine einfache Montage vor Ort. Highlight: Die x-center pro Regelung mit Display ist integriert.

