In einer Zeit, in der der Sektor für Feuerstätten große Transformationen durchläuft, rückt die World of Fireplaces (WOF) 2025 als zentraler Treffpunkt in den Fokus.

Vom 28. bis 30. April 2025 versammeln sich in Leipzig mehr als 300 Unternehmen und Marken, um neue Lösungen zu präsentieren und gemeinsam Wege in die Zukunft zu ebnen. Mit einer um 40 Prozent gewachsenen Ausstellungsfläche und einer Steigerung der Internationalität um 20 Prozent beweist die WOF: Sie ist die Plattform, auf die die Branche wartet – „the fireplace to be“. Die internationale Fachmesse bietet nicht nur die Möglichkeit, Produkte und Innovationen vorzustellen, sondern setzt den Maßstab für Austausch und Kooperation gerade auch in herausfordernden Zeiten. Entscheidungsträger aus aller Welt sowie Vertreter der Verbände und aus der Politik werden vor Ort über die heißen Themen des Sektors in den Dialog treten. Der Ticketshop für Fachbesucher öffnet im Februar 2025.

Mehr als 300 Marken vertreten – ein klares Signal für das starke Engagement der Branche

Mit der Veröffentlichung der tagesaktuellen Ausstellerliste sind jetzt schon mehr als 300 Marken und Unternehmen vertreten – ein klares Signal für das starke Engagement der Branche. Der Buchungsstand verzeichnet ein beeindruckendes Wachstum der Ausstellungsfläche um 40 %. Zahlreiche neue Unternehmen aus dem In- und Ausland konnten hinzugewonnen werden, somit steigt der Anteil aus dem Ausland um 20 % im Vergleich zu 2023. Erstmals nehmen mit Firmen aus Indien und den USA auch Vertreter aus Übersee teil.

Das Who’s Who der Branche: Vielfalt und thematische Highlights

Die Liste der Aussteller liest sich wie das Who’s Who der Branche: von etablierten Marken über internationale Größen bis hin zu innovative Unternehmen - die Vielfalt der Aussteller spiegelt die Dynamik der Branche wider. Hier ein Auszug aus aktuell ca. 300 gebuchten Ausstellern und Marken:

A. Caminetti, Attika, Austroflamm, Brunner, Cadel, Camina & Schmid, CB-tec, Contura NIBE, Fireplace Kft., Hagos, Hwam, Hoxter, Jeremias, Justus, Jotul, Kratki.pl, Leda, M-Design, Marek Bal, Nordpeis, MCZ, Olsberg, Oranier, Ortner, Palazzetti, Piazzetta, Rika, Rizzoli, Rüegg, Tatabánya, Wamsler.

Mit ihrer Ausrichtung hat die internationale Fachmesse bereits 2023 neue Maßstäbe gesetzt, die nun weiter ausgebaut werden. Zwei zentrale Highlights der Messe werden die Sondershows „Hybride Wärme“ und „Outdoor“ sein, die zukunftsweisenden Trends und Lösungen für den modernen Feuerstättenmarkt beleuchten. Gerade in den aktuellen, für viele herausfordernden Zeit wird der Fireplace Hub von zentraler Bedeutung sein: Die Wissens- und Networking-Plattform der WOF bietet ein Forum für den Dialog zu Trends und Entwicklungen, die maßgeblich für die Zukunft des Sektors sein werden. Vertreter der Verbände und aus der Politik werden zu den heißen Themen der Branche mit dem Auditorium in Austausch treten.

Hybride Wärme im Rampenlicht: Zukunftsweisende Heizlösungen auf der WOF 2025

Die Themen der Energiewende bringen Dynamik und Innovation in die Feuerstättenbranche und zeigen neue technische Möglichkeiten auf. Die Sondershow „Hybride Wärme“, eines der zentralen Highlights der WOF 2025, rückt diese Entwicklungen ins Rampenlicht. Besucher erhalten einen umfassenden Einblick in zukunftsweisende Heizsysteme, die konventionelle und erneuerbare Technologien verbinden. Von effizienter Wärmetauschtechnik bis zur Kombination von Holzfeuerstätten mit Solar- und Photovoltaiksystemen: Hier wird das Potenzial moderner Hybridlösungen eindrucksvoll demonstriert. Zu den technologisch innovativen Ausstellern in dieser Sondershow gehören beispielsweise die Firmen Kleining, Luuma, Wamsler Bioenergy, Wallnöfer und Wodkte.

Sondershow Outdoor: Feuer als stilvoller Trend im Freien

Diese uralte Tradition, sich um ein prasselndes Feuer zu versammeln, hat in unserer modernen Welt eine neue Bedeutung gewonnen. Ob auf der Terrasse, im Garten oder in Hotelanlagen: Feuerstellen im Freien erleben aktuell eine bemerkenswerte Renaissance, heute stehen Eleganz, Design und Vielseitigkeit im Vordergrund. An der neuen Outdoor-Show der WOF kommt kein Besucher vorbei, denn die Stände der Aussteller werden direkt an Ein- und Ausgang der Messe platziert: Die Firmen Bertrams, Jydepejsen, LoderFire, Nenergy und RB73 zeigen in dieser Sondershow die Vielfalt der Möglichkeiten dieses aktuellen Trends.

WOF – Eine Plattform, die den Blick nach vorn lenkt

„Die WOF ist für die Branche mehr als nur eine Messe. Sie ist der Ort, an dem wir gemeinsam Strategien entwickeln und den Blick nach vorne richten“, sagt Michael Rambach], Gesellschafter und Geschäftsführer von Trendfairs GmbH. Gerade in einem von Umbrüchen geprägten Markt wird Leipzig zum Dreh- und Angelpunkt für Wissenstransfer, Innovation und Kooperation.

Diese Botschaft unterstreichen auch führende Unternehmen der Branche:

Doris Pfeiffer Geschäftsführerin von Austroflamm: „Es sind Fachmessen wie diese, die unsere Branche zusammenhalten und unseren Partnern die Möglichkeit eines Dialogs miteinander bieten. Das Gespräch, der gegenseitige Respekt führen zu dem benötigten Zusammenhalt und langfristig zum Erfolg. – „Die Zeiten ändern sich, unser gemeinsames Feuer bleibt.“

Hubertus Brunner, Geschäftsführer von Ulrich Brunner: „Wir als Hersteller von Holzbrandtechnik für den handwerklichen Ofen- und Kaminbau freuen uns, unsere Innovationen und Produktneuheiten vorzustellen und mit den Kollegen der Branche in den Austausch zu treten.“

Andrea Drusian, Export Area Manager von MCZ Group: Für MCZ ist die Teilnahme an der WORLD OF FIREPLACES eine perfekte Gelegenheit, einem internationalen Publikum die neuesten Innovationen und die revolutionäre Verbrennungstechnologie vorzustellen.“

Rudolf Körber, Leitung Marketing & Vertrieb von RIKA Innovative Ofentechnik: „Wir freuen uns auf viele interessante Gespräche.“

Leipzig – eine Stadt mit Charme und Geschichte und perfekte Kulisse für die WOF

Die Messezeit bietet Fachbesuchern nicht nur die Möglichkeit zum Netzwerken und Wissensaustausch, sondern lädt auch dazu ein, Leipzigs einzigartigen Charme zu entdecken. Als attraktive Messestadt bietet sie viele Sehenswürdigkeiten, wie das Völkerschlachtdenkmal, die Museen, die Kirchen, den Zoo und natürlich das pittoreske Umland mit der Basteibrücke uvm. Die zeitliche Einbettung zwischen den Osterferien und dem Feiertag am 1. Mai bietet eine ideale Gelegenheit, Geschäftliches mit kulturellen Highlights zu verbinden. Mit seiner Mischung aus historischer Architektur, Kultur und moderner Infrastruktur bietet Leipzig den idealen Rahmen für ein intensives Messeerlebnis.

Über World of Fireplaces – the Fireplace to be!

Die internationale Fachmesse für Feuerstätten World of Fireplaces bündelt Know-how rund um Behaglichkeit und Wärme. Hier präsentieren Hersteller und Anbieter aus aller Welt ihre Produkte und Dienstleistungen in einem Umfeld, das speziell auf die Anforderungen der Branche ausgerichtet ist. Die Aussteller, angefangen bei Branchenführern über Mittelständler bis hin zu vielversprechenden Newcomern, zeigen eine breite Palette an Produkten: von Pellet-, Kachel- und Speicheröfen über Elektrokamine und Kaminöfen, Dekofeuerstätten bis hin zu Outdoor-Feuerstellen und Outdoorküchen. Ergänzt wird das Angebot durch Abgasanlagen, Kessel-, Abscheide- und Steuerungstechnik, Brennstoffe, Ziegel und Schamotte sowie Software für Smarthomes und Anlagensteuerung.