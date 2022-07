Die „World of Fireplaces“ feiert vom 18. bis 20. April 2023 auf dem Messegelände Leipzig Premiere. Diese weitgreifende neue Fachmesse fokussiert das gesamte Segment um Feuerstätten sowie Wohlfühlambiente und ist darauf ausgerichtet, alle Akteure aus diesem Bereich einzubinden. Der bisherige Countdown vor Messebeginn überrascht: Der neue Business-Event stößt auf unglaubliche Nachfrage – aus 16 Ländern haben aktuell über 140 Aussteller und Marken fest gebucht. Die Konsequenz für das von Veranstalter Trendfairs (München) gemeinsam mit dem Industrieverband HKI (Frankfurt a.M.) entwickelte Live- und Online-Format: Die Ausstellungsfläche in Messehalle 5 muss erweitert werden, die Anziehungskraft der Veranstaltung wächst damit weiter.

Vertrieblich erst seit Jahresanfang 2022 am Start, wird die Fachmesse für die ‚Welt moderner Feuerstätten‘ im Frühjahr kommenden Jahres mit Sicherheit ein großartiger Erfolg. Vorbereitende Gespräche werden nicht nur mit potenziellen Ausstellern, sondern auch mit nationalen und internationalen Fachverbänden sowie Medienvertretern geführt. Ein besonderer Meilenstein bei der Entwicklung des neuen Messeformats war die unlängst beendete „Progetto Fuoco“ im italienischen Verona, auf der u.a. mit Veranstalter Piemmeti langfristige Strategien abgestimmt wurden.

Michael Rambach von trendfairs formuliert es so: „Es ist unser gesetztes Ziel, die ‚World of Fireplaces‘ dauerhaft erfolgreich für alle Beteiligten auszurichten. Daher setzen wir den Fokus auf die Internationalität dieser Fachmesse. Piemmeti und wir ergänzen sich hervorragend, dies haben unsere Gespräche in Verona ergeben. Für unsere Messebesucher am wirksamsten ist ein Wechsel von ‚Progetto Fuoco‘ in geraden Jahren und der ‚World of Fireplaces‘ in ungeraden Jahren.“

Von den geplanten Produktsegmenten Pellet-, Kachel- und Speicheröfen, Elektrokamine und Kaminöfen, Deko-, Kalt- und Imitationsfeuerstätten, Herde und Grillgeräte, Outdoor-Brennstätten, Abgasanlagen, Kessel-, Abscheide- und Steuerungstechnik, Brennstoff, Ziegel und Schamotte, Software für Smarthome und zur Anlagensteuerung sowie Zulieferer und Zubehörlieferanten freuen sich besonders die Aussteller aus dem gesamten Keramikbereich auf den neuen B2B-Event. Denn das Thema „Wärmespeicherung“ – beispielsweise durch Keramik – gewinnt zusehends an Bedeutung.

Stellvertretend für die seit längerem ein gemeinsames Präsentationsformat suchende Herstellergruppierung bringt die hohe Erwartungshaltung Norbert Müller, Geschäftsführer der Gutbrod Keramik GmbH, wie folgt auf den Punkt: „Gutbrod Keramik fertigt seit 1869 hochwertige Keramik für Kachelöfen und Kamine. Auf der ‚World of Fireplaces‘ sehen wir die komplette Wertschöpfungskette der Feuerstätten vertreten. Daher werden wir als Traditionsunternehmen für Ofenkeramiken ebenfalls präsent sein. Leipzig 2023 ist für uns gesetzt.“

Diese Aussage zugunsten der ‚World of Fireplaces‘ würde wohl jeder der Aussteller sofort unterschreiben, denn mit dem neuen Format kommuniziert diese Branche ein klares Alleinstellungsmerkmal: Die fokussierte Darstellung der geballten Kompetenz zu Feuerstätten – ohne Wenn und Aber, ohne sachfremde Produktsegmente und besucherfreundlich positioniert. „Es ist wichtig, eine Plattform für die gesamte Branche zu haben, und wir gehen davon aus, dass die ‚WOF 23‘ diese sein wird. Diese Plattform hat in den letzten Jahren mehr und mehr gefehlt. Wir freuen uns auf die neuen Präsentationsflächen, die dem Besonderen und Einzigartigen unserer Produkte gerecht wird und die Branche zusammenführt“, bekräftigt Andreas Schönfeld, Geschäftsführung Vertrieb der Spartherm Feuerungstechnik GmbH.

Die gewollte Konzentration auf die Erzeugnisse und Dienstleistungen rund um Feuerstätten einerseits plus die gezielte Positionierung der Präsentation unmittelbar am Eingangsbereich der Halle 5 mit direktem Zugang zu den Parkplätzen andererseits verschafft der ‚World of Fireplaces‘ kräftigen „Zug“ und Zuspruch. „Die Industrie will eine eigene Plattform, wir bieten sie Ihnen“, diesem Statement von Michael Rambach von der Trendfairs GmbH ist nichts hinzuzufügen. Mit dieser geballten „Feuerkraft“ wird auch der Besucherzuspruch überwältigend sein.