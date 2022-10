Aus der als Spin-off einer Branchen-Großveranstaltung konzipierten „World of Fireplaces“ wird nun selbst ein großformatiges B2B-Event, das bereits in der Vorbereitungsphase der Premierenveranstaltung 2023 alle Maßstäbe sprengt. Das ist so überraschend wie erfreulich – zuerst für den Wirtschaftssektor rund um Feuerstätten. Doch der anhaltende Nachfrage-Boom und der daraus folgende Mehrbedarf an Fläche, und an Messelogistik erfordert nun, den Messe-Slot kalendarisch um einen Tag nach vorn – auf den 17. bis 19. April 2023 – zu verlegen, um ausreichend Abbauzeit zu gewähren. Diese sicher nicht einfache Entscheidung wurde mit Bedacht getroffen, mit dem Ziel, möglichst viel „Feuer-live“ zu realisieren.

Aus jetziger Sicht wird die Fachmesse für die ‚Welt moderner Feuerstätten‘ im Frühjahr kommenden Jahres ein großartiger Erfolg. Über 185 Aussteller und Marken aus rund 20 Staaten sind jetzt schon fix dabei. Die ursprünglich geplante Ausstellungsfläche wurde bereits um 50 Prozent auf 15.000 Quadratmeter erweitert. Besucherseitig wird Fachpublikum aus ganz Europa erwartet.

„Auf der World of Fireplaces entsteht ein neuer Branchentreffpunkt und wir sind mit dabei. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort – wir freuen uns schon auf die vielen spannenden Gespräche 2023 in Leipzig“, so begeistert sich Bjarne Varre, Präsident des Aufsichtsrats von Nordpeis, für die neue Fachmesse. Auch Otakar Slanar, Geschäftsführer der Hoxter GmbH, teilt diese Vorfreude: „... wichtig sind Fachmessen, die den Zusammenhalt der Branche fördern und dem Dialog eine ideale Plattform bieten. Wir freuen uns auf das Branchen-Treffen 2023 in Leipzig.“

Die für alle Akteure überraschende Resonanz des neuen Formats bedeutet aber auch, dass damit mehr Rauchgasabzüge bereitstehen müssen. Und bewirkt, dass nicht nur mehr, sondern auch die ursprünglich geplanten Präsentationen deutlich größer werden. Der enge Kalender des Standortbetreibers lässt jedoch einen zusätzlichen Tag für Demontage und Abtransport der Präsentationen zum ursprünglichen Termin nicht zu.

So liegt die Lösung – pragmatisch, frühzeitig und in breitem Konsens getroffen – auf der Hand: Die „World of Fireplaces“ startet einen Tag früher am 17. April 2023, belässt ihre Öffnungsdauer bei drei Tagen – und die Montagetrupps haben ausreichend Zeit nach Messeschluss. Was sich so unspektakulär anhört bzw. liest, ist ein Riesengewinn und für jeden, der die hektische Betriebsamkeit in der Vor- und Nachbereitungsphase großer Businessevents persönlich miterlebt hat, rundum nachvollziehbar.

Auf der „World of Fireplaces“ präsentieren sich Branchenführer, Mittelständler und interessante Newcomer aus den Produktsegmenten Pellet-, Kachel- und Speicheröfen, Elektrokamine und Kaminöfen, Deko-, Kalt- und Imitationsfeuerstätten, Herde und Grillgeräte, Outdoor-Brennstätten, Abgasanlagen, Kessel-, Abscheide- und Steuerungstechnik, Brennstoff, Ziegel und Schamotte, Software für Smarthome und zur Anlagensteuerung sowie verschiedene Zulieferer und Zubehörlieferanten.

Die Alleinstellung und zu erwartende Bedeutung der „World of Fireplaces“ bringt zusammenfassend Cristina Reghezza, Projektleitung Vertrieb Deutschland bei der Palazzetti Lelio S.p.A., recht schön auf den Punkt: „Wir sind überzeugt, dass wir Fachmessen wie diese brauchen, um unsere gemeinsame Identität als zukunftsfähige Branche zu bekräftigen. Heutzutage ist es eine Branche, die immer mehr in einem internationalen Kontext gesehen werden muss. Als italienisches Unternehmen freuen wir uns daher sehr, von Anfang an zur Entwicklung und zum Wachstum einer neuen Plattform für den Dialog wie dieser beizutragen. Denn die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun.“ Gerade dem letzten Satz ist nichts hinzuzufügen!