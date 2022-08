Moderne Lüftungsanlagen sind mehr als bloßer Luxus, sondern in energieeffizienten Häusern ein wichtiger Bestandteil zum Erhalt der Bausubstanz sowie der Gesundheit der Bewohner. Doch welche Anlage passt zum eigenen Bedarf? Bei der Auswahl sollten Hausbesitzer auf wichtige Kriterien wie die Gebäudevoraussetzungen und das Verteilnetz, die allgemeine Dimensionierung, die Lautstärke, den Wärmetauscher und Filter sowie auf den Stromverbrauch achten. Mehr Informationen rund um Wohnraumlüftungen finden Sie unter www.wolf.eu/produkte/wohnraumlueftung.

Schutz vor Schäden

Gerade in gut gedämmten Immobilien kommt durch zu seltenes oder falsches Lüften kaum frische Zuluft ins Haus. Schadstoffe und Feuchtigkeit − die sich im Haus durch Atmen, Schwitzen, Kochen oder Duschen angesammelt hat − können das Gebäude nicht verlassen. Ein hochmodernes Wohnraumlüftungsgerät wie die CWL-2 von WOLF führt automatisch feuchte- und schadstoffhaltige Luft ab und verbessert damit langfristig die Qualität der Raumluft. Dank der integrierten Wärmerückgewinnung spart die Anlage sogar bis zu 30 % Heizkosten und schützt gleichzeitig die Bausubstanz vor Schimmelbefall.

Designventile für Zu- und Abluft

Für eine optimale Be- und Entlüftung sind die WOLF Wohnraumlüftungsgeräte mit den strömungs- und wartungsoptimierten Designventilen der UniAir 125 Serie kombinierbar. Die runden oder quadratischen Ventile eignen sich zum Einbau in Wände sowie Decken. Die Installation ist werkzeuglos möglich – ein einfaches Einsetzen des Ventils in das WOLF Standard DN125 Anschlussteil genügt. Mit ihrem zeitlosen Design fügen sie sich nahtlos in bestehende Architekturkonzepte ein. Der integrierte, fächerförmige Luftverteiler stellt eine leise und weitreichende Luftzufuhr in den Wohnräumen sicher. Darüber hinaus verfügt jedes UniAir 125 Ventil über einen zusätzlichen, 9-stufigen Luftmengenbegrenzer, um unvorhergesehene Systemabweichungen durch Installationsänderungen auszugleichen.

Mehr Informationen zu den UniAir 125 Ventilen erhalten Sie im Video unter www.youtube.com/watch?v=0F212CjhgpI

Zuhause saubere Luft genießen

Neben der Luftqualität wird auch die Hygiene eines Haushalts mithilfe eines Lüftungsgerätes verbessert. Durch spezielle Filter im Zuluft-Kanal werden Pollen, Feinstaub und sonstige Luftverschmutzungen daran gehindert, von außen ins Haus zu gelangen. Das ist besonders wichtig für Allergiker. Um möglichst wenig Pollen im Wohnraum zu haben, sollte das Gerät mit einem leistungsfähigen Filter ausgestattet sein. Bei den Lüftungsgeräten von WOLF ist standardmäßig ein Filter der Klasse ISO Coarse 60% (Grobstaubfilter) verbaut. Optional als Zubehör verfügbar sind der Feinstaubfilter ISO°ePM1 50% sowie der Aktivkohlefilter ISO ePM2,5 50%, welcher zusätzlich Gerüche und Schadstoffe neutralisiert.

Die fünf wichtigsten Kriterien für die Auswahl der richtigen Lüftungsanlage:

*) je nach Gerätegröße/Leistung; entspricht bei WOLF den Geräten CWL-2 225, CWL-2 325 oder CWL-2 400