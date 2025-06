Dabei ersetzt in der Regel ein zentraler Wärmeerzeuger wie eine Wärmepumpe oder eine Hybridlösung die vielen dezentralen Gasthermen in den Wohnanlagen. Das spart Wartungskosten und verbindet die Vorteile einer zentralen Wärmeerzeugung mit denen einer dezentralen Trinkwassererwärmung – ganz ohne separate Gasversorgung in jeder Wohnung. Diese Lösung bietet ein Höchstmaß an Unabhängigkeit und Zukunftssicherheit: Der Wärmeerzeuger kann jederzeit mit geringem Aufwand gewechselt werden, insbesondere wenn die Stationen für Wärmepumpen optimiert sind. Auch der Anschluss an ein Wärmenetz ist jetzt oder später problemlos möglich.

CAT-2-Convert – die Spezialistin für den Gas-Etagenheizungs-Austausch

Die neue CAT-2-Convert erweitert die bewährte WOLF Wohnungsstation CAT-2 um eine Variante, die gezielt für den Austausch von Gas-Etagenheizungen entwickelt wurde und Sanierungsprojekten zusätzliche Möglichkeiten eröffnet. Sie eignet sich ideal für anspruchsvolle Modernisierungen, da sie hohen Warmwasserkomfort mit maximaler Hygiene verbindet und durch ihre elektronische Regelung besonders effizient arbeitet. Ein weiterer Vorteil der Convert-Variante sind insbesondere die kompakten Thermenmaße, die Thermen-Anschlussreihenfolge und die obenliegende Anschlussposition: Die Primärleitungen können dann einfach im nicht mehr benötigten Kamin verlegt werden.

Wie die CAT-2 ist auch die CAT-2-Convert für Wärmepumpen optimiert: mit optional integrierbarem E-Modul (elektronischer Durchlauferhitzer) oder durch Auswahl der großen 63 kW-Plattenwärmetauscher, die eine Spreizung von nur 2 K ermöglichen.

Mit variablen Primär-Anschlüssen für oben oder unten und dem Plug&Seal-Steck-System lässt sie sich schnell und flexibel installieren, während der serienmäßige Designdeckel mit IPX4D-Schutz und integrierte Sicherheitsfunktionen wie Differenzdruckregler und Sommer-Bypass für einen zuverlässigen Betrieb sorgen.

Zeitgemäße Neubau- und Sanierungslösung

Auch die Hauptvariante der WOLF Wohnungsstation CAT-2 ist eine Komplettlösung für Neubauprojekte oder umfassendere Heizungssanierungen. Durch individuelle Einstellmöglichkeiten bietet sie höchsten Heiz- und Warmwasserkomfort. Die Konstruktion ist speziell auf den effizienten Betrieb mit Wärmepumpen- oder Hybrid-Systemen ausgelegt und erfüllt höchste Hygiene-, Sicherheits- und Zuverlässigkeitsstandards – ein echtes Qualitätsprodukt „Made in Germany“.

Maximale Flexibilität

Neben einer präzisen Verbrauchsmessung, die den Abrechnungsaufwand deutlich reduziert, überzeugen die CAT-2-Wohnungsstationen durch eine einfache Installation – auch in der Heizungssanierung. Die flexible Baukastenlösung ermöglicht eine maximale Anpassung an nahezu jedes Projekt und die Installation ist dadurch je nach Bauabschnitt auch stufenweise möglich. Mit dem neuen WOLF CAT-2-Konfigurator ist auch die projektspezifische Planung unkompliziert und schnell realisierbar.

Zudem sorgen mehrere Varianten, wie beispielsweise mit einem großen und hocheffizienten Wärmetauscher, für maximale Flexibilität. Der standardmäßige Differenzdruckregler, die Warmhaltung der Hauptleitung für dauerhaft schnell verfügbares Warmwasser („Sommer-Bypass“) und zahlreiche weitere Komponenten machen die Anlage zur kundenorientierten Rundum-Sorglos-Lösung. Das optional erhältliche E-Modul (Durchlauferhitzer mit Anschlussset) und das 3-/4-Leiter-System können als Zubehör bestellt werden.

Voll auf Service eingestellt

Die elektronische Regelung der CAT-2 und CAT-2-Convert erfolgt schnell und komfortabel. Die Station ist komplett voreingestellt und kann einfach am serienmäßigen Display angepasst werden. Hier wird auch ohne Umwege das gesetzlich geforderte Wochenzeitprogramm eingerichtet und es unterstützt bei der schnellen Lösungsfindung im Fehlerfall. Darüber hinaus verfügt die WOLF Wohnungsstation über ein Estrich-Aufheizprogramm und kann witterungsgeführt betrieben werden. Alle Elemente sind platzsparend, installations- und wartungsfreundlich gestaltet und werden bereits vormontiert geliefert. Zu dieser praxisorientierten Anlage im Baukastenprinzip bietet WOLF als Systemanbieter optimal abgestimmte Komplementierungen im Bereich der Wärmepumpen sowie Wohnraumlüftungen und stellt damit umfassende Lösungen für alle Heiz- und Warmwasseranforderungen aus einer Hand zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter

www.wolf.eu/profi/cat-2

www.wolf.eu/profi/cat-2-convert