WOLF Wohnungsstation CAT-2: Die Komplettlösung für jedes Projekt

Vor allem in Mehrfamilienhäuser kommen immer öfter Wohnungsstationen zur Wärmeversorgung zum Einsatz. In der Regel gibt es in Wohnanlagen nur noch einen zentralen Wärmeerzeuger wie eine Wärmepumpe oder eine Hybridlösung. Für die individuelle Verteilung der Heizenergie auf die einzelnen Wohnungen und für die bedarfsgerechte Erzeugung von Warmwasser lässt sich jede Wohneinheit mit einer Wohnungsstation wie der CAT-2 von WOLF ausstatten. Man benötigt keine dezentrale Gasversorgung mehr, die Wartung vieler einzelner Gasthermen entfällt und die Vorzüge einer zentralen Wärmeerzeugung werden mit den Vorteilen einer dezentralen Trinkwasserzubereitung verknüpft.