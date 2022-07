Die Bundesregierung hat in ihrem Klimapaket den Weg in die Zukunft des Heizens vorgezeichnet, um bis 2030 die vorgegebenen Klimaziele zu erreichen. Im Fokus stehen vor allem langfristig nachhaltige Lösungen wie beispielsweise Wärmepumpen, welche auch in der Altbausanierung jederzeit eingesetzt werden können.

Nachhaltige Heiztechnik forciert

Wärmepumpen machen Umweltwärme nutzbar aus der Luft, der Erde oder dem Grundwasser zum Heizen und zur Warmwasserbereitung. Das spart Kosten und macht unabhängig von konventionellen Energieträgern.

Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ermöglicht es Heizungssanierern, bis zu 50 Prozent für effiziente Luft/Wasser-Wärmepumpen als Einzelmaßnahme geltend zu machen. Eines der technisch ausgereiftesten und voll förderfähigen Geräte ist die CHA-Monoblock von WOLF mit dem natürlichen Kältemittel R290. Damit lohnt sich gerade im Modernisierungsfall der Austausch einer alten Ölheizung besonders.

Mit Blick auf die aktuellen Fördermöglichkeiten kann es sich genauso lohnen, über zusätzliche Umfeld Maßnahmen, wie Warmwasser- und Pufferspeicher oder auch neue Bodenbeläge nachzudenken, sofern Arbeiten am Estrich notwendig werden. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung wird ebenfalls im Rahmen der Anlagentechnik gefördert. Diese können nacheinander als Einzel- oder gebündelt als systemische Maßnahmen gefördert werden.

Im Vorfeld einer Heizungsmodernisierung werden die vorhandenen Heizkörper auf Eignung geprüft und gegebenenfalls durch neue Heizkörper oder eine Fußbodenheizung ersetzt. Dafür anfallende Handwerker-Arbeitsstunden, Estrich oder Bodenbelag werden dabei mit bis zu 50 % staatlicher Förderung unterstützt.

Vielfältige Möglichkeiten für Modernisierer

Für die lukrative Förderung im Zuge einer Modernisierung ist der Einsatz förderfähiger Technik Grundbedingung. Sanierer sollten sich deshalb genau überlegen, welche Maßnahmen sie durchführen möchten. In vielen Fällen besteht die Möglichkeit des Tauschs der alten Heizung gegen eine Wärmepumpe oder der Einsatz eines Hybridgeräts.

Entscheidende Faktoren hierfür sind:

Welche individuellen Bedürfnisse hat der Hausbesitzer?

Geht es um den Werterhalt der Immobilie, um ökologische/ ökonomische Aspekte – oder beides?

Berücksichtigung der Ausgangssituation der Immobilie: Baujahr, Bausubstanz, Lage

Technische Ausstattung der Immobilie, zum Beispiel ältere Heizkörper, Fußbodenheizung, Zustand der Fenster, ggf. Photovoltaik-Anlage

Energieverbrauch der Vergangenheit

Erwartete Nutzung in den kommenden Jahren (zum Beispiel: Nachwuchs geplant, nach Auszug der Kinder wird das Haus nur noch von zwei Personen bewohnt)

Fünf Tipps vom Fachmann für den Einsatz einer Wärmepumpe im Bestand:

Der Aufstellort der Wärmepumpen-Außeneinheit sollte möglichst früh bedacht werden.

Das Umfeld „Heizraum“ muss individuell bewertet werden. Bei älteren Anlagen sollten auch Warmwasserspeicher oder auch die Verrohrung getauscht werden.

Der bestehende Öltankraum kann nach dem Umstieg auf eine Wärmepumpe umgenutzt werden. In vielen Fällen kann damit ein neuer Technik- oder Hobbyraum entstehen.

Im Vorfeld sollte ein umfangreiches Gespräch im Rahmen einer Vor-Ort-Begehung stattfinden.

Luft/Wasser-Wärmepumpen sind aufgrund ihrer einfachen Nachrüstung besonders gut geeignet. Tiefenbohrungen etc. sind hierfür nicht notwendig.

Je niedriger die Vorlauftemperaturen, desto höher ist die Effizienz der Wärmepumpe. Eine Fußbodenheizung ist hilfreich, jedoch nicht Bedingung. Auch konventionelle Heizkörper sind meist für den Einsatz einer Wärmepumpe geeignet.

Mehr Infos zu den Förderprogrammen und den WOLF Förderservice gibt es hier:

www.wolf.eu/foerderkompass