04.09.2025  Stellenangebot Alle News von WOLF

WOLF SUCHT SERVICETECHNIKER (M/W/D) FÜR DEN BEREICH RLT-, KÄLTE- UND LÜFTUNGSTECHNIK IM GEBIET KASSEL / WARBURG

WOLF zählt international zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Heizung, Wohnraumlüftung und Raumlufttechnik. Der Experte für gesundes Raumklima bietet zukunftsweisende Produkte wie Wärmepumpen, Lüftungsanlagen und RLT-Geräte für Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Systemlösungen für das industrielle Umfeld. Das Unternehmen stellt die Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt und unterstreicht diesen Anspruch mit der klaren Aussage: „WOLF - Voll auf mich eingestellt.“

Deine Tätigkeiten

  • Selbstständige Durchführung von Serviceeinsätze und technische Dienstleistungen im Außendienst unter Beachtung gültiger Vorschriften
  • Übernahme von Richtmeistertätigkeiten für raumlufttechnische (RLT-) Anlagen
  • Durchführung von regelungstechnischen Inbetriebnahmen von RLT- und Kälteanlagen inkl. Schnittstellen sowie Wartungen und Reparaturen an RLT-Anlagen
  • Erstellung von Einsatzberichten und Protokollen und eigenverantwortliche Lagerführung mit jährlicher Inventur
  • Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserem Backoffice, der Auftragsdisposition sowie den Vertriebskollegen

Dein Profil

  • Abgeschlossene elektrotechnische Berufsausbildung, vorzugsweise mit Weiterbildung zum Meister/Techniker oder entsprechender Berufserfahrung
  • Erfahrung im Bereich Kundendienst, Installation oder Hydraulik von Vorteil
  • Praxiserfahrung im Bereich RLT- und/oder Kälteanlagen oder MSR-Technik ist von Vorteil, idealerweise inklusive Kälte­ Sachkundezertifizierung Kat. 1 (ansonsten Weiterbildungsmöglichkeit zum Kältetechniker)
  • Gutes technisches Verständnis und ein sicheres sowie freundliches Auftreten ist selbstverständlich
  • Eigenschaften wie Flexibilität, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung
  • Der Umgang mit gängigen Computer-Programmen stellt keine Herausforderung dar

Deine Perspektiven

  • Ein eigenes Firmenfahrzeug zur Privatnutzung, ein Smartphone und eine moderne Werkzeugausstattung
  • Eine attraktive, leistungsgerechte Bezahlung bei einem Jahresurlaub von 30 Tagen, sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld
  • Hervorragende Einarbeitung, regelmäßige Schulungen und Weiterentwicklungschancen
  • Großer fachlicher Freiraum in einem modernen Arbeitsumfeld mit schnellen Kommunikationswegen
  • Entwicklungsmöglichkeiten in einem familiär geführten Unternehmen mit kontinuierlichem Wachstum in einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Branche
  • Offene und wertschätzende Unternehmenskultur und kollegiale Zusammenarbeit über alle Hierarchie-Ebenen

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Und hier geht’s zur Stellenanzeige.

Deine Ansprechpartnerin

Iris Reitmeier
Iris.reitmeier(at)wolf.eu

WOLF GmbH
WOLF GmbH
Industriestr. 1
84048 Mainburg
Deutschland
Telefon:  08751 - 74-0
www.wolf.eu
Anzeigen
Viega GmbH & Co. KG
SOREL® GmbH Mikroelektronik
HÜPPE GmbH
Caleffi Armaturen GmbH
ORANIER Heiztechnik GmbH

ifo:

02.09.2025

Homeoffice bei einem Viertel aller Beschäftigten etabliert
mehr

Quelle: ifo.de

DESTATIS:

03.09.2025

13,4 Millionen Erwerbspersonen erreichen in den nächsten 15 Jahren das gesetzliche Rentenalter
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

29.08.2025

Importpreise im Juli 2025: -1,4 % gegenüber Juli 2024
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung