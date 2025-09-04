WOLF SUCHT SERVICETECHNIKER (M/W/D) FÜR DEN BEREICH RLT-, KÄLTE- UND LÜFTUNGSTECHNIK IM GEBIET KASSEL / WARBURG
Deine Tätigkeiten
- Selbstständige Durchführung von Serviceeinsätze und technische Dienstleistungen im Außendienst unter Beachtung gültiger Vorschriften
- Übernahme von Richtmeistertätigkeiten für raumlufttechnische (RLT-) Anlagen
- Durchführung von regelungstechnischen Inbetriebnahmen von RLT- und Kälteanlagen inkl. Schnittstellen sowie Wartungen und Reparaturen an RLT-Anlagen
- Erstellung von Einsatzberichten und Protokollen und eigenverantwortliche Lagerführung mit jährlicher Inventur
- Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserem Backoffice, der Auftragsdisposition sowie den Vertriebskollegen
Dein Profil
- Abgeschlossene elektrotechnische Berufsausbildung, vorzugsweise mit Weiterbildung zum Meister/Techniker oder entsprechender Berufserfahrung
- Erfahrung im Bereich Kundendienst, Installation oder Hydraulik von Vorteil
- Praxiserfahrung im Bereich RLT- und/oder Kälteanlagen oder MSR-Technik ist von Vorteil, idealerweise inklusive Kälte Sachkundezertifizierung Kat. 1 (ansonsten Weiterbildungsmöglichkeit zum Kältetechniker)
- Gutes technisches Verständnis und ein sicheres sowie freundliches Auftreten ist selbstverständlich
- Eigenschaften wie Flexibilität, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung
- Der Umgang mit gängigen Computer-Programmen stellt keine Herausforderung dar
Deine Perspektiven
- Ein eigenes Firmenfahrzeug zur Privatnutzung, ein Smartphone und eine moderne Werkzeugausstattung
- Eine attraktive, leistungsgerechte Bezahlung bei einem Jahresurlaub von 30 Tagen, sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld
- Hervorragende Einarbeitung, regelmäßige Schulungen und Weiterentwicklungschancen
- Großer fachlicher Freiraum in einem modernen Arbeitsumfeld mit schnellen Kommunikationswegen
- Entwicklungsmöglichkeiten in einem familiär geführten Unternehmen mit kontinuierlichem Wachstum in einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Branche
- Offene und wertschätzende Unternehmenskultur und kollegiale Zusammenarbeit über alle Hierarchie-Ebenen
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Und hier geht’s zur Stellenanzeige.
Deine Ansprechpartnerin
Iris Reitmeier
Iris.reitmeier(at)wolf.eu